FUTBOL
L’Alpicat s’emporta el triomf de Linyola
L’Alpicat va superar ahir per 1-3 el Linyola en el seu segon amistós de pretemporada, en el qual va visitar un rival d’una categoria menys, Segona Catalana, i es va emportar el triomf. L’equip del Segrià, que torna a Primera Catalana, va sumar així la primera victòria en la seua preparació, gràcies als gols de Saba, Vendrell i Becerra, aquest últim per sentenciar a la segona meitat.
L’Alpicat va arrancar dominant el matx i les coses se li van posar de cara quan Saba va anotar el 0-1 en el minut 5 recollint una deixada de Vendrell, autor del 0-2 el 23 al rematar de cap una centrada de Gómez. El Linyola es va atansar en el marcador amb un gol de penal de Graells en el 54, però la reacció visitant va ser immediata: primer va avisar Hereu i després, en el minut 58, va generar una bona jugada perquè Becerra anotés l’1-3.