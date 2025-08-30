BÀSQUET
“Lleida és l’equip perfecte per fer un pas endavant”
Millán Jiménez arriba a l’Hiopos disposat a demostrar que pot jugar a l’ACB
L’aler Millán Jiménez (Calahorra, 16-9-2022) va dir ahir, durant la seua presentació com a nou jugador de l’Hiopos Lleida, que ha arribat al millor lloc per fer un pas endavant i consolidar-se com un jugador ACB. “Per a mi és un plaer ser aquí. Era la millor opció per a mi i estic preparat per fer un pas endavant i poder demostrar que puc jugar a l’ACB. Crec que estic a l’equip perfecte per demostrar-ho”, va valorar. Millán Jiménez arriba cedit pel València.
Prèviament, el director esportiu del club, Joaquín Prado, va dir d’ell que “és un jugador molt del perfil Força Lleida”, ja que “ajudarà en moltes de les coses que tradicionalment hem volgut al nostre club aquestes últimes temporades, intensitat, ambició, fam i també talent”.
Així mateix, Prado va afegir que “és un jugador jove que arriba a l’ACB en un moment excel·lent de la seua carrera, després de ser en dos equips capdavanters de Primera FEB com són San Pablo Burgos i Obradoiro i està en un punt de creixement ideal per demostrar el seu nivell en una Lliga tan exigent com l’ACB i per continuar amb el seu creixement”. Prado va coincidir amb ell fa tres estius en una de les seleccions espanyoles de categories inferiors.
El jugador, que complirà 23 anys aquest mes de setembre, per la seua part, va afegir que “m’havien parlat molt bé de Gerard Encuentra i del club. Tinc confiança en aquest projecte i que les coses es faran bé. Espero que es compleixin les expectatives de créixer amb el club. Ja tinc ganes que comenci la temporada”, va assenyalar l’aler riojà.
Sobre el repte que suposa el debut a la màxima categoria del bàsquet espanyol va dir que “arribar a l’ACB és complicat, però el difícil és mantenir-se i arribar a fer una carrera llarga. Jo vull demostrar que puc jugar minuts, fer-ho bé i ajudar l’equip a guanyar partits. Vull establir-me a la categoria i disfrutar jugant a bàsquet”.
Pel que fa a si Gerard Encuentra li ha demanat alguna cosa concreta, va dir que “no hem entrat en detalls”. “De moment m’ho estic passant bé entrenant-me, la qual cosa de vegades no és fàcil en pretemporada”, va concloure.