FUTBOL
Alpicat-Balàfia i Balaguer-Juneda seran els duels a les semifinals
Alpicat, Juneda i Balàfia es van classificar ahir per a les semifinals de la Copa Lleida a què ja havia accedit divendres el Balaguer a l’eliminar per penals el Borges. Els aparellaments en aquesta ronda prèvia a la final queden així: Alpicat-Balàfia i Balaguer-Juneda.
L’Alpicat es va classificar al derrotar per la mínima l’Alcarràs (1-0), informa Iris Solà. Un gol de Becerra en el minut 35 va donar la victòria a un Alpicat que va veure com l’Alcarràs li plantava cara en els primers minuts i generava perill en el tram final del partit on va tenir ocasions per haver empatat.
Per la seua banda, el Juneda es va imposar pel mateix resultat al Tàrrega (0-1), però en aquest cas jugant a domicili, informa Francesc Gasull. L’equip de la capital de l’Urgell va dominar a la primera meitat i després del descans el Juneda va marcar gol al minut 59. El Tàrrega va disposar d’ocasions per empatar, però no va aconseguir aquest propòsit. També per un resultat ajustat va obtenir la victòria i la classificació el Balàfia, que es va imposar per 3-2 a l’Artesa de Segre, informa Juanma García. La primera part va ser de color visitant i l’Artesa va arribar al descans amb 0-2. Tanmateix, la segona part va ser del Balàfia que, en una remuntada èpica, va marcar tres gols.