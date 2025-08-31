Títols i ascensos converteixen Lleida en una potència de l’hoquei patins
Sis clubs han pujat aquest any i és l’esport d’elit més premiat a Ponent
L’hoquei lleidatà viu el millor moment de la seua història. El Vila-sana va aconseguir tres títols, inclòs el de campió del món de clubs que, unit als tres de la WSE Europe Cup que té el Llista, el converteixen en l’esport més premiat a nivell internacional. Sis ascensos complementen la presència de tres equips a l’elit.
Tres equips a la màxima categoria, títols, presència en diverses finals més i nombrosos ascensos aconseguits la passada temporada, fan que l’hoquei lleidatà estigui en el millor moment de la seua història. “Hi ha molta gent que porta treballant bé aquests últims deu anys i això és el reflex d’aquest treball”, explica Marc Soler Marsu, exjugador d’elit amb el Lleida Llista i que ara, com a entrenador, ha contribuït a aquest èxit al capdavant del Mollerussa, que va pujar a Nacional Catalana.
A l’OK Lliga masculina competeix el Llista, ara Pons Lleida, i el Vila-sana i l’Alpicat a la femenina. El primer, tot un històric que el 2026 celebrarà el seu 75 aniversari. El Vila-sana, ascendit el 2017 i s’ha assentat com un referent de l’hoquei femení estatal i internacional i amb nombroses internacionals espanyoles. A més, el Fraga també està a la màxima categoria femenina, amb un tècnic lleidatà al capdavant, Jordi Capdevila.
Encara que l’Alpicat masculí va descendir la passada temporada a OK Lliga Plata, el femení va ser un dels equips lleidatans que van ascendir. Les del Segrià van pujar a OK Lliga i aquest va ser un dels sis ascensos que van protagonitzar clubs lleidatans. El Mollerussa i el Cadí la Seu van pujar a Nacional Catalana, la tercera categoria estatal, on coincideixen amb el Bell-lloc, un club també històric que va disputar el play-off per pujar a OK Lliga Plata. El Juneda, un altre planter inesgotable de jugadors, va pujar a Primera Catalana i, en dones, el Vila-sana C i el Pons Lleida ho van fer a Primera Catalana.
La passada temporada ja és històrica amb els tres primers títols del Vila-sana, que es va proclamar campió del món, de la Supercopa i de la Copa de la Reina. Era un premi merescut feia temps, ja que abans havien perdut tres finals, la de la Supercopa del 2023 i les de la Champions del 2023 i 2024.
Un altre club amb història i títols, el Lleida Llista, va fregar dos nous guardons, ja que després de classificar-se per primera vegada per a la final de la Copa la va perdre davant del Reus i va tornar a fer història a Europa, amb la seua sisena classificació per a la Final Four de la WSE Europe Cup.
És l’únic equip que n’ha disputat sis, i de forma pràcticament consecutiva (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 i 2025). Cal tenir en compte que el 2020 no hi va haver competició i que el 2024 no la va jugar perquè va disputar la màxima competició continental, la Champions.
D’altra banda, el Llista té el rècord de ser l’únic que ha guanyat tres títols consecutius en aquest torneig, 2018, 2019 i 2021. Aquesta temporada 2025-2026, celebrarà el seu setanta-cinc aniversari i lluitarà per ampliar el seu palmarès.
L’entrenador, Edu Amat, explica que “ja fa anys que s’està treballant molt bé en la base i això ha fet que creixi el nivell, com demostra que des de Lleida també es guanyen títols de base”, recorda. Aquesta passada temporada el Vila-sana va ser campió de Catalunya a Fem 11 i Fem 15, subcampió d’Espanya a Fem 17 i campió de la Copa a Fem 15.
“Tampoc hi ha vint clubs a les comarques lleidatanes, però sí que hi ha clubs que són referents i molts jugadors formats aquí han sortit fora i quan han tornat com a entrenadors ho han fet amb altres idees que han ajudat a continuar creixent”, afegeix en aquest sentit.
Rubén Fernández, entrenador de l’Alpicat masculí que la passada temporada es va quedar a les portes de l’ascens a OK Plata amb el Bell-lloc, insisteix en el bon treball de tècnics lleidatans. “S’ha ajuntat talent i ara els equips de Lleida són molt atractius per venir a jugar.” I no creu que sigui flor d’un dia. “Bell-lloc, Mollerussa i Juneda tenen projectes que aspiren a pujar”, indica.
Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, creu que “els clubs lleidatans ens hem posat les piles, es treballa bé, però caldria continuar potenciant la formació. És un orgull per als entrenadors lleidatà ser on som, però cal continuar aprenent i no podem quedar-nos amb aquests èxits”. “Cal compartir coses entre clubs perquè això ens farà més grans a tots”, conclou Rodero.