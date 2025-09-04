CICLISME
Un miler de quilòmetres en dos dies per solidaritat
El pallarès David Riba, immers en un repte extrem al circuit dels Masos
L’ultrafondista i metge pallarès David Riba va posar en marxa dimarts a Tremp un desafiament tan ambiciós com solidari: completar mil quilòmetres en menys de 48 hores en el conegut com circuit dels Masos de Llimiana. El recorregut, de 30 quilòmetres per volta, és una ruta habitual per als ciclistes de la zona, que surt de Tremp, va per la carretera de Vilamitjana, continua per la carretera de Gavet cap als Masos, passa pel pont sobre el llac de Sellers i puja de nou cap a Tremp. Per assolir l’objectiu, Riba havia de fer 32 voltes consecutives i superar així la barrera del miler, una cosa que pretén fer abans d’avui a les 9.00 h, per completar el repte en les 48 hores imposades com a límit.
“En qualsevol repte hi ha d’haver la possibilitat real de no aconseguir-ho, i aquí la dificultat no és tant la distància com el límit de temps”, explica Riba. La proposta, batejada com El Mil dels Masos, naix amb una doble motivació. D’una banda, donar suport al seu amic Íñigo Padilla, ultrafondista de Pamplona que des de fa mesos pedala per recaptar fons a favor de l’Associació de la Síndrome d’Angelman, una malaltia genètica que afecta greument la psicomotricitat dels qui la pateixen, i es va unir al ciclista pallarès en la primera jornada de repte. Riba s’ha compromès a aportar un euro per cada volta completada i va convidar els ciclistes que l’han acompanyat durant el recorregut a afegir-se també a la causa.
D’altra banda, el repte vol conscienciar sobre la importància de l’activitat física en la salut. “No hi ha cap medicament al mercat que aporti tants beneficis com fer exercici de forma regular”, subratlla. I afegeix que, encara que la intensitat amb què entrenen els ultrafondistes és extrema, la majoria de dies de l’any fan una pràctica saludable.
Clubs locals com la Unió Ciclista de Tremp i l’Sprint Ciclo Club de la Pobla de Segur van ajudar a difondre la iniciativa, i nombrosos ciclistes es van sumar a pedalar al seu costat. “La participació ha estat molt més alta del que esperàvem, i això és una gran motivació”, celebra. L’ajuntament de Llimiana també col·labora habilitant punts d’avituallament estratègics al llarg del circuit.