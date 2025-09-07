FUTBOL
Empat en un final surrealista
El Mollerussa iguala un 2-0 a Manresa amb gols de Dueso i Lamin, aquest de penal en el 97. Els locals van veure com els expulsaven dos porters en el temps afegit en un final inversemblant
❘ Manresa ❘ El Mollerussa va aconseguir rescatar un punt en la visita a Manresa en un final amb tres expulsats, un de l’equip lleidatà i dos porters de l’equip local en un final increïble. Dueso va marcar de cap i Lamin de penal en l’última jugada del partit.
La primera part no va començar amb el millor dels registres per als del Pla d’Urgell. Dos pèrdues consecutives van acabar en sengles córners, en el segon, l’ocasió més clara de la primera meitat. La centrada d’Ezzarfani al segon pal deixava en total disposició de marcar Olmedo a l’àrea petita i el lateral del conjunt local va enviar la pilota per sobre de la porteria defensada per Batalla.
Els minuts van anar passant amb un Manresa més decidit per buscar l’àrea rival amb Bamta per la banda dreta fent molt de mal a la defensa del Mollerussa. Pels de Kiku Parcerisas, el més destacat va ser Scuri; això sí, l’extrem que s’estrenava en partit oficial es va haver de retirar per lesió en el minut 25. Ja en el 40 de la primera part, Bamta va recuperar una pilota per posar-la a la carrera a Ezzarfani. Aquest se n’anava de Batalla, però quan va buscar la porteria amb poc angle es va trobar amb Beneite.
Segona part embogida
La segona meitat es va iniciar pels mateixos senders que la primera però amb gols. En el minut 50 Ezzarfani va fer una passada mesurada a l’esquena a la carrera de Bamta i el davanter va superar Batalla per posar davant els del Bages. Minuts més tard un córner mal defensat deixava lliure Montero per rematar a l’àrea petita i col·locar el dos a zero e el marcador en cosa de deu minuts.
Kiku Parcerisas va moure la banqueta, va endarrerir Porta al doble pivot i va donar un aire diferent de l’equip. En el minut 72 Lucas es va incorporar per banda dreta realitzant una centrada mesurada al cap de Dueso, que no va fallar i va estrenar el compte golejador de l’equip aquesta temporada.
En l’afegit va arribar la bogeria. El el 93, el porter Pulido va ser expulsat per doble targeta groga en la mateixa acció. La primera per agafar una pilota amb les mans quan un company seu ja havia tret al seu propi camp, la segona per desplaçar la pilota en aquesta mateixa acció. Sense canvis, es va col·locar de porter Ezzarfani, que va aturar la falta servida per Lucas. Amb la pilota a les mans, no va veure que Franki, llest com ningú, s’havia amagat darrere seu, va deixar la pilota a terra i el central se la va treure mentre va rebre una puntada de peu del mateix jugador local. Penal i expulsió.
De nou un altre jugador de camp es col·locava de porter per veure com Lamin anotava el gol de l’empat des dels onze metres per cloure el matx.
Kiku Parcerisas: “L’última mitja hora és el que hem de ser”
��entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va fer autocrítica després del partit. “Fins al 2-0 no hi hem estat. No m’ha agradat el que he vist.”A més, va reconèixer que l’equip no es va trobar: “Després del 2-0 hem aparegut per Manresa, baixat del bus i començat a jugar”, va afegir. “M’he equivocat amb el plantejament, hem estat massa conservadors”, va admetre. Sobre el final del matx, va dir, “Ha estat surrealista, no sabem ni què ha passat”, i va destacar la reacció de l’equip. “L’última mitja hora és el que hem de ser. Aquest equip té caràcter, ha tret l’orgull del club”, va afirmar. Parcerisas va concloure: “Ens en anem contents amb el punt.”