MOTOCICLISME
Àlex es rescabala i venç
Supera el seu germà Marc després d’un error a l’esprint i li ajorna el títol. Segona victòria de la temporada
Àlex Márquez (Ducati Gresino) va aconseguir ahir la victòria de la temporada, després de la de Jerez de la Frontera, al guanyar el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb la qual cosa frena la bola de partit del seu germà Marc en la següent cita de la temporada, a Misano.
Malgrat que Marc va sorprendre el seu germà a la sortida, en el quart gir Àlex Márquez va recuperar el liderat de la cursa, que ja va dominar fins a veure la bandera de quadres d’aquesta quinzena cita del campionat, un triomf amb el qual impedeix la consecució matemàtica del títol a la següent carrera i que serveix per rescabalar-se del seu error de dissabte a l’esprint, quan se’n va anar a terra rodant primer.
Àlex Márquez, una vegada més, no va fallar a la sortida, tot i que no va poder evitar que el seu germà Marc se li posés per dins al primer revolt del traçat i, encara que va intentar recuperar la posició al líder del campionat, la va defensar molt bé, amb el murcià Pedro Acosta (KTM) a la tercera posició.
Instants més tard, a la segona volta, se’n va anar a terra l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) i el seu compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati VR46) també va acabar a terra i finalment va abandonar voltes més tard. Marc Márquez va gestionar el liderat de la cursa sense imprimir un ritme excessivament fort per conservar els pneumàtics i, darrere seu, van aguantar tant Àlex Márquez com Pedro Acosta, l’italià Enea Bastianini (KTM) i el francès Fabio Quartararo (Yamaha).
Va ser al primer revolta de la quarta volta quan Àlex Márquez va anar al límit i va superar el seu germà Marc per liderar per primera vegada la carrera, sense que el vuit vegades campió del món hi oposés cap resistència, sabedor que encara quedaven vint voltes al davant en les quals podia passar de tot per l’alta temperatura de l’asfalt i la ràpida degradació dels pneumàtics.
Amb Àlex Márquez com a líder, Marc Márquez va aguantar a la segona posició, intentant controlar els dos pilots de KTM que rodaven darrere seu, Acosta, que va buscar la seua oportunitat de superar el líder del campionat, i Bastianini, ja amb Fabio Quartararo sis dècimes de segon al darrere i cedint terreny a poc a poc.
Res no va canviar al capdavant de carrera, amb Àlex Márquez marcant el ritme sense aconseguir desenganxar-se del seu germà Marc i d’Acosta i Bastianini, en tant que qui perdia manxa era Fabio Quartararo, que es veia superat per les Honda de Johann Zarco (Honda) (malgrat que poc després se’n va anar a terra al desè revolt sense opció de continuar) i l’italià Luca Marini.
Una vegada més en la frenada de final de recta, al començament de l’onzena volta, Enea Bastianini va superar Pedro Acosta, l’únic dels pilots de cap de carrera que va optar pel compost de pneumàtic tou posterior i, això el va perjudicar a la segona part de la carrera.
Bastianini va aprofitar la seua oportunitat, sabedor que davant es podien escapar irremissiblement els germans Márquez, i ja a la següent volta va rodar unes dècimes més ràpid que ells per intentar neutralitzar l’avantatge que llavors havien aconseguit Àlex i Marc.
Al darrere, el doble campió del món italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), que sortia des de la vint-i-unena posició, havia aconseguit remuntar fins a la setena posició a nou voltes del final, en el quinzè gir.
En aquesta volta la situació al capdavant de la cursa es mantenia estable, amb Àlex Márquez marcant el ritme, perseguit per Marc Márquez i amb Enea Bastianini tot just uns metres darrere del vuit vegades campió del món. L’italià no va poder mantenir el ritme dels dos germans i a poc a poc es va anar quedant endarrerit en una còmoda tercera posició, mentre que davant va fer l’efecte que Marc Márquez no podia contra el seu germà Àlex.
Així, el més gran dels germans va llançar la tovallola a dos voltes del final perquè Àlex aconseguís la seua segona victòria de la temporada, traspassant en primera posició la línia de meta, en la qual l’exjugador blaugrana de la Pobla de Segur va fer onejar la bandera de quadres, ampliant encara més el protagonisme lleidatà en el circuit de Barcelona-Catalunya.
Marc: “M’alegro que l’Àlex hagi trencat la meua ratxa”
Marc Márquez es va mostrar content malgrat acabar segon perquè “si algú havia de tallar la meua ratxa, m’alegro que hagi estat el meu germà. Ja ho vaig dir dijous, seria un cap de setmana difícil i l’Àlex sempre ha estat molt ràpid aquí”.
Marc va recordar que el seu germà “va guanyar en Moto3, en Moto2 i ara en MotoGP; ja va ser l’únic a batre’m en una esprint, a Silverstone, i avui també aquí”. El líder del Mundial va valorar també amb emoció que “compartir podi amb ell és únic. Si l’Àlex tingués un altre nom es valorarien molt més els seus resultats; està fent una temporada impecable”. Sobre la carrera va admetre: “El meu pla era liderar dos voltes, gestionar pneumàtics i jugar-me-la al final amb ell.”Per la seua part, el guanyador Àlex Márquez va assenyalar que “em quedo amb les dos victòries, Jerez i aquesta. Potser la de Jerez va ser més especial per l’afició, però aquí ho ha estat per com he gestionat la cursa amb el Marc al cap de 22 voltes i per treure’m l’espina d’ahir”. El menor dels Márquez va fer broma a més que “enguany anem 2-1 en carreres a Espanya, així que el desempat, a València”. També va destacar que “he aconseguit la triple corona a Montmeló, guanyar en Moto3, Moto2 i MotoGP, cosa que em fa molt feliç”. De cara al futur confia a “seguir forts a Malàisia i Portimao, dos circuits que sempre se m’han donat bé”.
Daniel Holgado i Ángel Piqueras firmen un triplet espanyol
Daniel Holgado (Kalex) va aconseguir la primera victòria en Moto2 dominant de principi a final al GP de Catalunya. El van acompanyar al podi Jake Dixon i l’andalús Daniel Muñoz. En Moto3, Ángel Piqueras (KTM) va firmar el quart triomf al batre per només 81 mil·lèsimes José Antonio Rueda, líder del campionat. El manxec David Almansa, autor de la pole, va ser quart.
Amb el triomf d’Àlex Márquez (Ducati) en MotoGP, Espanya va firmar el seu 45è triplet històric al Mundial, el cinquè del 2025 després de Tailàndia, Qatar, Espanya i Itàlia. El 2024, només en una ocasió hi va haver ple espanyol, protagonitzat per Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), Arón Canet (Kalex) i Daniel Holgado (Gas Gas), en una fita esportiva que va començar a produir-se el 2003.