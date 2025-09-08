AUTOMOBILISME
Boya, novè a Monza, acaba l’any tercer
El seu company Tsolov li va arrabassar el subcampionat a l’acabar segon
L’aranès Mari Boya va acabar ahir amb sabor agredolç la millor temporada de la seua trajectòria a la Fórmula 3, després de quedar novè en el definitiu GP d’Itàlia i acabar tercer en la classificació general de pilots, superat finalment pel seu company de l’equip Campos Nikola Tsolov, que li va arrabassar el subcampionat després d’una brillant segona posició.
De fet, el búlgar va ser partícip d’un decisiu doblet de l’equip d’Alzira, liderat pel tailandès Tasanapol Inthraphuvasak, que va brindar el títol de constructors per primera vegada en la història a Campos, un èxit del qual també ha estat peça clau, amb una victòria, a Silverstone, i quatre podis addicionals entre esprints i carreres aquesta temporada.
El pilot aranès, primer membre de l’acadèmia de l’equip Aston Martin i que a priori farà el salt a la Fórmula 2 després de tres temporades a F3, tenia una papereta molt complicada per ser finalment subcampió, ja que partia des del dissetè lloc a la graella i només tenia vuit punts d’avantatge respecte a Tsolov, cinquè en graella.
No obstant, Boya confiava en el precedent de la carrera esprint, en què va acabar davant del seu principal rival amb una gran remuntada, que ahir només va poder portar-lo fins a la novena plaça. Això sí, el de Les es va assegurar que la batalla seria només amb Tsolov, perquè va acabar davant de l’alemany Tim Tramnitz (MP Motorsport), el seu altre contendent per a la segona plaça final, que va arribar desè de la cursa i quart en la classificació final. En canvi, qui sí que va aprofitar la seua millor posició en graella va ser Tsolov, que en una prova amb diverses aparicions del cotxe de seguretat, va anar avançant llocs juntament amb el seu company Inthraphuvasak, que sortia quart, per firmar un doblet per a Campos separats per menys d’un segon. Així, el búlgar va acabar subcampió, vuit punts davant de Boya, després que Rafael Camara es proclamés campió en l’anterior Gran Premi.
Verstappen s’imposa amb superioritat a Monza
Max Verstappen (Red Bull) va guanyar ahir el Gran Premi d’Itàlia a Monza, aconseguint la victòria número 65 en la Fórmula 1, la tercera de la temporada. El neerlandès va superar Lando Norris (McLaren), que va ser segon, i el líder del Mundial, Oscar Piastri (McLaren), que va acabar tercer. Sense opcions de competir la victòria a un Verstappen molt superior, l’equip McLaren es va equivocar en la parada de Lando Norris, la qual cosa va fer que Piastri li arrabassés la segona posició. No obstant, l’equip va demanar que l’australià tornés la posició al britànic, reestablint l’ordre previ. Piastri lidera ara el Mundial amb 324 punts, 31 més que Norris i 94 sobre Verstappen.
Fernando Alonso (Aston Martin) va abandonar per una avaria a la suspensió del seu AMR25, mentre que Carlos Sainz (Williams) va acabar onzè, després de tocar-se amb Ollie Bearman (Haas) durant la carrera.