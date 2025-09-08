Carlos Alcaraz torna a dalt de tot del món
Derrota Sinner per conquerir per segona vegada Nova York i recupera el número u. El murcià ja té sis ‘grans’
Carlos Alcaraz es va proclamar ahir campió de l’Open dels Estats Units per segona vegada en la seua carrera i va recuperar el número u del món dos anys després al derrotar el seu gran rival, l’italià Jannik Sinner, a la final per 6-2, 3-6, 6-1 i 6-4. També va ser el seu segon Grand Slam del 2025 després de conquerir Roland Garros fa tres mesos i el sisè de la seua carrera. Entre els tenistes en actiu, només el serbi Novak Djokovic (24) té més grans a les seues vitrines. El murcià ja suma dos US Open (2022 i 2025), dos Wimbledon (2023 i 2024) i dos Roland Garros (2024 i 2025).
Sinner i Alcaraz, protagonistes de la gran rivalitat generacional del moment, havien disputat quatre finals enguany, incloses Roland Garros (Alcaraz) i Wimbledon (Sinner). La primera vegada en la història que dos tenistes han jugat les finals de tres dels quatre grans de l’any. Una rivalitat que va nàixer, precisament, a Nova York el 2022, amb un duel èpic de cinc sets, que va durar 5 hores i 15 minuts i que va acabar a les 02.50 de la matinada, un rècord. Alcaraz acabaria conquerint aquest torneig, el primer gran de la seua carrera. Amb el triomf ahir, Alcaraz també va recuperar el número u del món. El murcià surt de Nova York amb 11.540 punts a dalt de tot del rànquing, mentre que Sinner, número u les últimes 65 setmanes, queda ara amb 10.780.
Per la seua part, Marcel Granollers es va proclamar campió del torneig de dobles formant parella amb l’argentí Horacio Zeballos.
Sabalenka derrota Anisimova i repeteix títol a Flushing Meadows
La bielorussa Aryna Sabalenka va derrotar per 6-3 i 7-6 (3) la nord-americana Amanda Anisimova i amb això va conquerir per segon any consecutiu el títol femení al US Open, quart i últim Grand Slam de la temporada. Sabalenka va sumar el quart gran al seu palmarès en la que era la seua tercera final seguida a Flushing Meadows i la tercera d’aquest 2025 en un Grand Slam. La número 1 del rànquing mundial va caure el gener a la final de l’Obert d’Austràlia contra Madison Keys i al juny a la de Roland Garros davant Coco Gauff.