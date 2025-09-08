BÀSQUET
El Robles Lleida venç el Cuarte en el segon test de la pretemporada
El Robles Lleida es va imposar ahir al Cuarte de Huerva, rival de categoria inferior per 64-70, en el segon partit disputat en la pretemporada, gràcies a un gran últim quart amb un parcial de 9-19. Les lleidatanes van sortir bé a pista amb un gran parcial passant per sobre de les rivals i aconseguint un primer avantatge. A partir d’allà les locals van reaccionar per arribar al descans al davant al marcador (36-32).
El tercer quart va ser de tempteig entre els dos equips per arribar a l’últim parcial amb les locals per sobre. Les de Rubén Petrus van acabar imposant la seua superior categoria amb el pas dels minuts per arribar al 64-70 final. La jugadora més destacada del conjunt bordeus va ser Andrea Fernández. Les lleidatanes s’estrenaran a la Lliga Catalana dijous a Almeda i dissabte jugaran al Barris Nord contra el Mataró.
Rubén Petrus va assegurar estar “content per continuar sumant minuts d’entrenaments i partits per poder agafar automatismes per a tota la temporada”. Va afegir que “l’equip va tenir errors de lectura, malgrat que són normals a hores d’ara de temporada” i li va donar valor a “la intensitat defensiva aconseguida en l’últim tram per tancar el cèrcol i remuntar el partit”.