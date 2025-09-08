SEGRE

BÀSQUET

El Robles Lleida venç el Cuarte en el segon test de la pretemporada

Leticia Conca ataca una jugadora del Cuarte davant les companyes. - LEIRE DIAZ VIDAL

Leticia Conca ataca una jugadora del Cuarte davant les companyes. - LEIRE DIAZ VIDAL

Publicat per
D. TEJEDOR

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Robles Lleida es va imposar ahir al Cuarte de Huerva, rival de categoria inferior per 64-70, en el segon partit disputat en la pretemporada, gràcies a un gran últim quart amb un parcial de 9-19. Les lleidatanes van sortir bé a pista amb un gran parcial passant per sobre de les rivals i aconseguint un primer avantatge. A partir d’allà les locals van reaccionar per arribar al descans al davant al marcador (36-32).

El tercer quart va ser de tempteig entre els dos equips per arribar a l’últim parcial amb les locals per sobre. Les de Rubén Petrus van acabar imposant la seua superior categoria amb el pas dels minuts per arribar al 64-70 final. La jugadora més destacada del conjunt bordeus va ser Andrea Fernández. Les lleidatanes s’estrenaran a la Lliga Catalana dijous a Almeda i dissabte jugaran al Barris Nord contra el Mataró.

Rubén Petrus va assegurar estar “content per continuar sumant minuts d’entrenaments i partits per poder agafar automatismes per a tota la temporada”. Va afegir que “l’equip va tenir errors de lectura, malgrat que són normals a hores d’ara de temporada” i li va donar valor a “la intensitat defensiva aconseguida en l’últim tram per tancar el cèrcol i remuntar el partit”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking