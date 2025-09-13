FUTBOL
Un altre tràmit blaugrana
El Barça aconsegueix la tercera victòria en 3 jornades golejant el Dux Logronyo. Aitana, amb dos gols, va liderar l’equip i Salma va complir el partit 100
❘ barcelona ❘ El Barça va superar el Dux Logronyo per 4-0 en un xoc en què Ewa Pajor i Kika Nazareth van anotar un gol i en què Aitana Bonmatí, amb un doblet, va liderar l’equip en un partit plàcid. Les blaugranes van dominar de principi a fi un duel que va ratificar encara més el seu precoç liderat; a falta que la resta d’equips juguin els seus partits corresponents i la possibilitat que puguin empatar a les barcelonistes en punts, les de Pere Romeu van sumar un altre triomf amb golejada que les situa amb una renda, de moment, de 13 gols per sobre del segon classificat.
Un avantatge que els garanteix mantenir el primer lloc. Tanmateix, en la que va suposar la tercera victòria en tres jornades, a les locals els va costar una mica més que en anteriors ocasions obrir la llauna. Ja que un bloc molt baix i ordenat del quadre d’Héctor Blanco els va valer a les ascendides per aguantar el tipus en les primeres envestides culers.
Salma Paralluelo va viure un dia especial i és que l’aragonesa no només va celebrar el triomf, sinó que ho va fer en el seu partit oficial número 100 com a jugadora del FC Barcelona. A més, en la mitja hora que va disputar, ja que va entrar per Brugts al minut 61, va actuar en una posició nova per a ella, la de lateral esquerre. Arribada del Vila-real el 2022, encara la quarta temporada com a blaugrana, amb l’oportunitat de deixar enrere un curs estrany, amb poca regularitat i amb la màxima precaució seguint un pla individualitzat per cuidar el seu físic explosiu.