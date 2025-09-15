FUTBOL
El Balaguer, campió de la Copa Lleida
Els gols de Nico Aires i Albert Delgado donen el triomf als de la Noguera davant del Balàfia
❘ TORREFARRERA ❘ El Balaguer va sortir victoriós per segona vegada a la final de la Copa Lleida, en un duel en el qual els de la Noguera van derrotar el Balàfia (2-0). El primer temps va tenir poques ocasions. La més clara, una del Balàfia en la qual Querque va desviar una pilota amb la punta dels dits. A la segona part, el Balaguer va prendre la iniciativa en el joc. Nico Aires va marcar de cap l’1-0 al minut 64. Amb el Balàfia bolcat en l’àrea contrària, el Balaguer va sentenciar al contraatac en una jugada que va culminar Albert Delgado amb el 2-0 definitiu.