CICLISME
El caos regna a la Vuelta
Vingegaard vencedor i l’última etapa, anul·lada per incidents en les protestes contra la massacre a Gaza per part d’Israel. Hi va haver càrregues policials
La Vuelta 2025 va acabar ahir de forma abrupta després que manifestants propalestins i en contra de la participació de l’equip Israel-Premier Tech aturessin la carrera en l’última etapa a poc d’entrar a Madrid i enmig del caos que començava a apoderar-se de la capital. Un total de 22 policies van resultar ferits amb contusions de diversa consideració pel llançament de tanques i objectes durant els incidents, en què dos persones van ser detingudes.
En els primers quilòmetres Jonas Vingegaard va celebrar la que ha estat el seu tercer gran després dels dos Tours de França, l’UAE la seua gran carrera, malgrat no guanyar la general, i els altres allò que entenien com a èxit, que per a alguns equips, com per l’exemple el Burgos Burpellet BH, era arribar a Madrid.
Va durar una estona l’ambient de celebració al pilot perquè a mesura que s’anava arribant a Madrid la situació es caldejava i es veia que arribar a la línia de meta, sobre la qual calia passar deu vegades, seria molt complicat. Va ser impossible. Els manifestants van créixer en les seues protestes, van envair el recorregut pel qual passava la cursa, els corredors van haver d’aturar-se i, després d’un segon intent de continuar, es van dirigir als vehicles dels seus equips.
A la línia de meta l’ambient era pitjor i l’organització va cancel·lar l’etapa. Es va desencadenar el caos, van volar pancartes, van caure tanques, es van viure protestes no només pacífiques i hi va haver càrregues policials. Tampoc no van faltar els encreuaments de retrets i declaracions entre polítics de dretes i d’esquerres, ja un clàssic en la política espanyola.
La carrera acaba sense podis ni celebracions
Malgrat que no hi va haver podis ni celebracions com a conseqüència de la cancel·lació de l’etapa, sí que quedaran guanyadors per a la història i el palmarès de la Vuelta. Vingegaard l’acompanyen en el podi el portuguès Joao Almeida i el britànic Tom Pidcock. Pel que fa a la classificació per equips, el guanyador va ser l’UAE Emirates.