FUTBOL
Cop de realitat
L’AEM perd el seu primer partit de la temporada contra un Alabès molt fort que va treure partit dels errors lleidatans. Les de Joan Bacardit van encaixar tres gols en un xoc poc brillant defensivament i molt marcat per les polèmiques arbitrals
❘ vitòria ❘ L’AEM va caure ahir per 3-1 contra el Deportivo Alabès, un dels equips més potents de la competició, en el seu primer desplaçament de lliga. Les de Joan Bacardit, que venien d’eliminar l’Atlètic Balears de la Copa a domicili entre setmana, es van veure superades per l’equip vitorià, que amb un doblet de Carmen Sobrón –que va arribar després de dos decisions arbitrals controvertides– i un gol d’Inés Altamira, de penal, va aconseguir sotmetre les del Segrià. Malgrat el gol d’Inés Faddi per col·locar l’1-1, l’AEM va acabar perdent l’invicte que arrossegaven des de pretemporada.
En el partit, l’AEM va saltar al terreny de joc amb el mateix esquema que en els seus anteriors dos xocs: un 3-4-1-2. Tanmateix, l’Alabès d’Andrea Esteban va saber com inutilitzar-lo des del començament i al minut 4 va aprofitar una pilota a l’esquena de la defensa lleidatana perquè Carmen Sobrón anotés l’1-0 amb una magnífica vaselina. Les jugadores lleidatanes es van queixar d’una agafada de la golejadora sobre Sílvia Peñalver, però la col·legiada no ho va assenyalar. Després del gol, les de Vitòria es van encoratjar i van anul·lar la sortida de pilota de l’AEM, generant així més ocasions abans de superar els primers cinc minuts.
No obstant, amb el transcurs dels minuts, les lleidatanes van anar revertint la superioritat de les basques i van trobar espais a l’esquena de la defensa rival. De fet, la primera bona combinació que van filar va acabar amb el gol de l’empat de la capitana lleidatana, Inés Faddi, qui va aprofitar un mal rebuig de Sofía Fuente entrant des de segona línia i va empatar el xoc al minut 14 (1-1). Dos minuts després, María Lara ho va tornar a intentar en una gran connexió amb Cintia Hormigo, que ahir va jugar el seu primer partit complet amb l’AEM davant les seues excompanyes, però quan va entrar a l’àrea una defensora de l’Alabès va tocar la pilota amb les mans. L’àrbitra no va assenyalar res, malgrat les protestes lleidatanes.
Arribat l’equador del primer temps, l’equip de Bacardit havia aconseguit imposar el seu joc. Tot i així, al minut 25, Ainhoa Guallar va firmar una acció individual per la banda esquerra fins a entrar a l’àrea que es va veure frenada en sec per una dura entrada d’Inés, qui va cometre penal i va veure la cartolina groga.
La responsable d’executar la pena màxima va ser Inés Altamira, defensa vitoriana, que no va perdonar i va col·locar el 2-1. L’avantatge vitorià va deixar tocat un conjunt lleidatà que no va tornar a tenir cap altra ocasió fins al minut 45, quan la mateixa Inés va enviar una rematada molt desviada per sobre del travesser, arribant així al descans.
A la represa, l’AEM no es va trobar i al contrari que el primer temps va ser incapaç de generar bones ocasions. Bacardit va intentar agitar el partit i va donar entrada a Ransanz i Blasco per Inés i María Amaya, respectivament. Tot seguit, va semblar que reaccionava amb una oportunitat de Noe Fernández que va anar directa a les mans de Sofía Fuente. Tanmateix, al minut 63, Carmen Sobrón va sentenciar el xoc amb un gol provinent d’una centrada lateral en la qual es va anticipar a Peñalver per col·locar el 3-1. El gol no va estar exempt de polèmica, ja que una de les assistents va fer el gest d’aixecar el banderí, cosa que van reclamar les futbolistes lleidatanes, de nou sense sort, ja que el gol va acabar pujant en el marcador.
Al minut 72, Bacardit va donar entrada a Loba, Charle i Nora amb l’objectiu de generar alguna ocasió i pressionar l’Alabès de cara als últims minuts del xoc. No obstant, la incapacitat de superar la pressió basca per trobar bones ocasions va ser definitiva. Les del Segrià van lluitar, però l’Alabès es va mostrar molt sòlid en defensa, frenant els intents de l’AEM per superar una línia del centre del camp que semblava un mur. Finalment, el marcador d’Ibaia va reflectir un 3-1 que va certificar la primera derrota de l’AEM a la Lliga i el final d’una ratxa invicta que s’estenia des de la pretemporada.