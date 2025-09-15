Golejada sense pietat
El Barcelona supera el València al Johan Cruyff en un partit molt plàcid. Fermín, Raphinha i Lewandowski van firmar un doblet cada un. El Barcelona supera el València al Johan Cruyff en un partit molt plàcid. Fermín, Raphinha i Lewandowski van firmar un doblet cada un
❘ BARCELONA ❘ El FC Barcelona va tancar el seu debut a l’Estadi Johan Cruyff, que va resultar talismà, amb una golejada sobre el València (6-0), en un partit resolt gràcies a un doblet de Fermín, un altre de Raphinha i un altre de Robert Lewandowski davant d’un adversari sense armes. A l’estadi habitual per al primer filial masculí i el primer equip femení, el Barça no va acusar l’escenari inèdit per a ells i va dominar des del principi. De fet, al minut 5 ja va avisar Jules Koundé del perill blaugrana mitjançant un xut ras que va repel·lir amb encert Julen Agirrezabala. El Barça estava en mode d’atac continu davant d’un rival sense resposta. Al minut 10 Ferran Torres va enviar alt una canonada després d’una bona passada de Pedri i abans de la mitja hora va arribar l’1-0 marcat per Fermín, que va rematar una profunda pilota en llarg de Pau Cubarsí.
Amb avantatge mínim es va arribar al descans, però a la segona part el Barça va ser ja imparable per als valencians. Raphinha, que no va ser titular perquè Flick el va castigar per arribar tard a la sessió d’activació prèvia al partit, va ficar el 2-0 en el minut 53 i tres més tard, Fermín anotava el seu segon gol per col·locar el 3-0.
L’únic dubte ja era quina seria la diferència final. Va tornar a anotar el brasiler i es va sumar a la festa Robert Lewandowski, que va aportar un altre doblet, amb el segon gol culminant una assistència de Marc Bernal, que reapareixia després d’una lesió que l’ha tingut apartat dels terrenys de joc durant més d’un any.
Fermín: “Sempre he volgut quedar-me al Barcelona”
Fermín López, autor d’un doblet en la golejada davant del València (6-0), es va mostrar “molt content” de seguir al Barça després que en el passat mercat de fitxatges rebés l’interès del Chelsea a obtenir els seus serveis. “Sempre hi ha especulacions però al final sempre he volgut ser aquí i lluitaré per estar aquí molts anys”, va dir a Movistar LaLiga després del partit disputat a l’Estadi Johan Cruyff.
Sobre el partit, va explicar que, si bé “al principi ha estat difícil”, l’equip ha jugat a un “gran nivell” i el marcador “així ho reflecteix”. Després d’empatar en la tercera jornada contra el Rayo, el Barcelona va recuperar el camí del triomf davant del València, en un partit en el qual, segons el futbolista blaugrana, s’ha demostrat que l’equip va “en el bon camí”. “El missatge és el mateix que l’any passat: jugar amb intensitat i humilitat. Crec que anem pel bon camí. Hem de seguir així”, va concloure.
