MOTOCICLISME
Marc deixa clar qui mana
Venç a Misano i té a la mà ser campió a Motegi. Ho va celebrar mostrant la seua equipació als ‘tifosi’
Marc Márquez (Ducati Lenovo) es va recuperar ahir de l’error comès durant l’esprint de dissabte, quan va tenir una caiguda a l’accedir al liderat, per sumar ahir un triomf de prestigi al Gran Premi de San Marino. El de Cervera va esperar l’error del seu rival més directe al circuit Marco Simoncelli de Misano Adriatico, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que se’n va anar de llarg en un revolt, per aconseguir l’onzena victòria de la temporada, que li aplana el camí per proclamar-se campió del món a la següent cita, el circuit japonès de Motegi, on haurà de completar el cap de setmana amb tres punts més que el seu germà Àlex, ahir tercer, per assegurar el seu novè Mundial.
Marc Márquez i Bezzecchi van protagonitzar un espectacular duel fins a veure la bandera de quadres en què cap dels dos no va llançar la tovallola en cap moment. Una vegada aconseguida la soferta victòria, el vuit vegades campió del Món va voler reivindicar-se en la celebració. Després que molts dels tifosi del circuit –territori del seu arxienemic Valentino Rossi– celebressin i aplaudissin la seua caiguda en l’esprint, Márquez va sortir al podi sense la granota posada, i la va aguantar amb les mans i mostrant-la a tota l’afició amb un gest desafiador, rememorant la mítica celebració de Leo Messi al Santiago Bernabéu.
A la sortida, Marco Bezzecchi, que arrancava des de la pole position, es va situar al capdavant, amb Marc Márquez escalant de la quarta a la segona plaça a tot just uns metres. Sense haver-se completat la primera volta, Mir i el francès Johann Zarco, tots dos amb Honda, se’n van anar a terra al revolt quatre. Alhora, Direcció de Carrera notificava a Jorge Martín l’obligació de complir una sanció de dos voltes llargues, per no haver arribat a temps a canviar de moto després de problemes mecànics a la volta de formació.
Bezzecchi i Márquez van començar llavors un nou duel, tal com ja va passar dissabte, seguits de prop per Àlex Márquez (Ducati Gresini), Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Ducati VR46) i Pedro Acosta (KTM). El de Cervera buscava no repetir els errors de l’esprint i es va mantenir enganxat a l’italià per imposar com més aviat millor el seu propi ritme. Després d’ells, Àlex Márquez no es despenjava i mantenia el contacte.
A la quarta volta la situació es mantenia estable, però el ritme del trio del capdavant va ser tan alt que en tot just cinc girs ja tenien un segon i mig d’avantatge sobre el grup perseguidor. Quartararo va perdre la quarta plaça a la sisena volta en mans d’Acosta.
Martín va complir la seua sanció i va caure fins a la dissetena posició, des d’on va intentar remuntar. Mentrestant, a la vuitena volta, l’esforç d’Acosta es va veure frustrat per un problema mecànic la seua KTM que el va obligar a retirar-se, com ja li havia passat dissabte al seu company Brad Binder per una ruptura a la transmissió. Poc després, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) se’n va anar a terra al revolt número deu, augmentant la llista d’abandons i deixant amb safata el subcampionat a Àlex Márquez, que ara li treu 93 punts.
Amb el pas de les voltes, Bezzecchi mantenia el liderat sobre Marc Márquez, amb Àlex Márquez començant a perdre contacte. A la dotzena volta va arribar el moment clau: Bezzecchi va cometre un error al vuitè revolt, es va passar de frenada i se’n va anar de llarg, deixant via lliure perquè Marc Márquez assumís el liderat amb set dècimes d’avantatge.
A partir d’allà, es va produir un mà a mà entre Bezzecchi i Márquez. El de Cervera va rebre un warning per superar tres vegades els límits de pista, la qual cosa el va obligar a extremar la precaució als revolts més delicats. Minuts després, el mateix Bezzecchi va rebre la mateixa advertència, equilibrant així les forces. L’italià, motivat per córrer a casa, va assumir riscos per intentar repetir la victòria aconseguida a l’esprint, però Marc va respondre amb fredor i va controlar en tot moment, malgrat els intents finals d’atansar-se del seu rival.
Després del podi, les deu primeres posicions les van completar Fabio Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira i Brad Binder.
Marc: “He estat més concentrat que mai”
Marc Márquez va explicar després de la cursa que “avui tocava parlar a la pista perquè ahir vam cometre un error” i per això va sortir “més concentrat que mai”. El vuit vegades campió del món va reconèixer que ho va donar “tot” en una batalla intensa amb Marco Bezzecchi, destacant que “quan vegis una carrera així, mira on hi ha el tercer (Àlex Márquez), que va acabar a gairebé vuit segons”.
El pilot de Cervera va admetre que la pluja nocturna va complicar l’agarrapament i que va haver d’extremar la precaució: “Amb el warning per límits de pista, sabia que si el trepitjava un altre cop era volta llarga, així que al revolt 11 i en els últim anava amb aquest extra de precaució”.Sobre les opcions de títol, va ser clar: “Em sé els comptes, no és fàcil perquè l’Àlex està demostrant un gran nivell, però intentaré tancar-ho com més aviat millor sense tornar-me boig.” “El fet de tancar-lo a casa d’Honda o no m’és igual, tinc un enorme respecte a la marca i l’important és aconseguir-ho com més aviat millor”, va afegir Marc.El seu germà Àlex Márquez, tercer, va admetre que no va tenir opció de lluitar amb els dos primers: “El risc era molt alt per la recompensa que hi podia haver”, va admetre. “He seguit la seua inèrcia fins que he vist que havia de guardar, i assegurar el podi. Ara la nostra motivació és lluitar pel segon lloc del campionat”, va concloure.
L’italià Celestino Vietti (Boscoscuro) es va imposar amb autoritat en Moto2, liderant des de la sortida a Misano. El belga Barry Baltus (Kalex) va arrabassar la segona posició a Daniel Holgado (Kalex), tercer finalment, mentre que el líder del mundial, Manuel González (Kalex), va acabar sisè. El brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira va ser quart i empata a la segona plaça de la classificació general amb Aron Canet. En Moto3, l’andalús José Antonio Rueda (KTM) va firmar la seua vuitena victòria del curs al superar en l’última revolt al seu compatriota Máximo Quiles (KTM) per tot just 113 mil·lèsimes, amb Adrián Fernández (Honda) tercer a només quatre. Rueda reforça així el seu liderat amb 295 punts, 78 més que Ángel Piqueras.