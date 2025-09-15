FUTBOL
El Tàrrega accepta competir a Primera Catalana
El conjunt blaugrana va perdre ahir davant del Puig-reig, al Ciutat de Tàrrega
La Unió Esportiva Tàrrega va acceptar ahir la plaça de Primera Catalana que li ha ofert la Federació Catalana de Futbol (FCF) per a aquesta temporada vinent, després d’una reunió de la junta directiva del club amb jugadors i cos tècnic del primer equip. Aquesta acceptació és per jugar al Grup 3, que suposarà desplaçaments per jugar en poblacions per tot Catalunya, entre les quals Tortosa o la Ràpita, i que suposen una despesa important per al club. El Tàrrega és de Primera Catalana a tots els efectes, després de l’esmentada reunió i després de fer efectiva la inscripció a la nova categoria mitjançant un correu electrònic dirigit a la FCF.
El president Andreu Llanes va assegurar a SEGRE que “es replantegen els objectius, que passen per la permanència a aquesta nova categoria, i ho farem amb la mateixa plantilla i cos tècnic. Necessitem més que mai el suport de l’afició”, va afegir Llanes.
L’equip blaugrana ocuparà la plaça del Santfeliuenc, que puja a Lliga Elit després de l’exclusió del Som Maresme. Els blaugranes també ocuparan aquesta plaça de Primera Catalana al ser el millor segon classificat de Segona Catalana de la temporada 2024-25. La tornada del Tàrrega a Primera Catalana es materialitzarà aquest cap de setmana al Municipal Joan Capdevila, i davant del Terlenka Barcelonista Club de Futbol.
Derrota al Ciutat de Tàrrega
D’altra banda, el Tàrrega va perdre ahir la XXVII edició del Trofeu Ciutat de Tàrrega, en el qual va rebre el Puig-reig, de Segona Catalana (1-4). Va ser un partit que va tenir dos parts diferents. El quadre blaugrana va avisar primer al minut 10 després d’una bona jugada d’atac que va culminar el davanter Bernat Oliver, però la pilota va sortir una mica desviada. Al minut 21 els visitants van posar el 0-1 en el marcador en una jugada al contraatac, i al minut 44 va arribar la rèplica dels locals amb l’empat a un de Bernat Oliver.
En la represa, els visitants es van apoderar del control del joc i van marcar tres gols més que els van fer mereixedors de la conquesta del trofeu, que van rebre de mans de la regidora d’Esports de la ciutat, Laura Tejero.