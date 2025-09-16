MOTOCICLISME
Doble triomf i bronze final
El lleidatà Arnau Farré tanca el Mundial de Trial2 amb dos victòries que li permeten acabar tercer el certamen. Va remuntar 16 punts en l’última prova disputada a la Gran Bretanya
El lleidatà Arnau Farré, de 27 anys, ha tancat el Campionat del Món de Trial2, la segona categoria a nivell internacional, amb una disputada medalla de bronze. El pilot de Vilanova de Segrià arribava quart a l’última cita del certamen, el Gran Premi de la Gran Bretanya, disputada a Geddington, a 16 punts del britànic Billy Green. Aquesta situació l’obligava a guanyar les dos jornades i esperar la punxada del seu màxim rival per la preuada tercera posició del podi final. Farré no va fallar, va guanyar tant dissabte com diumenge, amb Green tercer els dos dies, i va acabar emportant-se una més que meritòria medalla de bronze per només dos punts de diferència (364 a 362).
“Només em quedava guanyar les dos carreres i que ell fallés, si no era impossible avançar-lo, i al final ho vaig poder aconseguir i emportar-me un bronze que te gust de victòria. No m’esperava guanyar-lo, sobretot per l’avantatge que em portava i perquè ell jugava a casa, però em vaig trobar molt fort”, explica el lleidatà, que va valorar molt aquest tercer lloc final. “Aquest any hi havia molt nivell, amb pilots que venien del TrialGP, i aconseguir el bronze em fa estar molt satisfet”, va afegir.
Gràcies a la victòria de dissabte va poder retallar-li 8 punts i diumenge, després de completar la primera volta, Green anava al davant del lleidatà, que en la segona volta va donar el millor de si i amb només tres penalitzacions, per 16 del rival, va tornar a guanyar i es va alçar amb el bronze. El pilot de Vilanova de Segrià no amaga que “m’encantaria tornar a competir en TrialGP”, però assumeix que econòmicament “no puc permetre-m’ho”, ja que suposaria doblar gairebé el pressupost.
Farré, que enguany ja ha guanyat el campionat urbà francès i va líder de l’absolut a falta d’una prova, està negociant la seua renovació amb Sherco per dos temporades més.