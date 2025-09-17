FUTBOL
Comissió amb l'ajuntament de Lleida per tractar el litigi amb el Lleida CF
La Paeria convoca els grups per repassar la situació judicial amb el club
El govern municipal de la Paeria de Lleida va informar ahir a la resta de grups municipals del ple la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Acció i Innovació Social aquest divendres per repassar “l’estat de situació dels assumptes jurídics en relació amb el Lleida CF”, com a únic punt destacat de la sessió.
Així, el consistori es pronunciarà sobre la situació actual del litigi obert amb el club per l’ús del Camp d’Esports, que es manté en ple procés judicial després que la Paeria apel·lés al TSJC la resolució del Jutjat Contenciós Adminitratiu de Lleida que va desestimar l’execució provisional de la sentència que resol el conveni d’ús del Camp d’Esports, que permet que el Lleida CF continuï mantenint l’ús preferent de la instal·lació.
Les explicacions del govern municipal del PSC a la resta de grups parlamentaris arriben després que el Lleida emetés un comunicat el dia 8 en què expressava que la Paeria volia desallotjar-lo del Camp d’Esports.
Això va provocar que Esquerra presentés una moció que es debatrà en el mateix ple de divendres per retirar les competències que l’alcalde Larrosa ha utilitzat unilateralment en relació amb el conveni del Camp d’Esports per tornar-les al Ple. En la moció, exigeix garantir que “el Lleida CF pugui continuar utilitzant l’estadi fins que existeixi una sentència definitiva del TSJC”.
Molts membres de les penyes del Lleida CF van mostrar el seu suport a la moció mitjançant firmes, abans del partit de diumenge al Camp d’Esports davant del Tona, en el qual els grups d’animació van convocar una mocadorada en contra de l’ajuntament al minut 39 de joc.
Oberta la venda online d’abonaments
El Lleida CF va activar ahir l’opció tramitar els abonaments de temporada i els carnets de simpatitzant online a través del web oficial del club (Lleidacf.cat), obrint així una nova possibilitat per augmentar la xifra d’abonats, que a finals de la setmana passada es va fixar en 2.229, només amb la venda presencial. Malgrat que s’hagi activat la venda online, aquells qui ho prefereixin encara podran fer la gestió de manera presencial a les oficines, en l’horari habitual d’atenció al públic, en qui també es podrà passar a recollir el carnet físic.