FUTBOL
Dos gols de penal de Mbappé firmen la remuntada del Madrid
Carvajal se’n va anar expulsat abans del 2-1
Un doblet de Kylian Mbappé, amb dos gols de penal als minuts 29 i 81, va permetre ahir remuntar al Reial Madrid el seu primer partit de la temporada en la Champions davant d’un Olympique de Marsella que es va avançar al marcador gràcies a un gol de Timothy Weah al 22’ (2-1).
Per segon partit consecutiu, el conjunt blanc va aconseguir emportar-se la victòria després de quedar-se amb deu homes, ja que al minut 72 va marxar expulsat Dani Carvajal, per agredir amb un cop de cap el porter rival, Gerónimo Rulli, que va firmar una gran actuació per mantenir al conjunt gal en el partit. El VAR va advertir l’àrbitre de l’acció de Carvajal sobre el porter argentí i, després de mirar-ho a la pantalla, el col·legiat li va mostrar la roja directa. L’altra mala notícia del partit per al Madrid va ser la lesió de Trent Alexander-Arnold, que va abandonar al minut 5 amb una lesió muscular. El seu lloc el va ocupar precisament Carvajal.
Encara que el conjunt francès es va avançar en el partit amb un gol de Weah assistit per Geenwood, el Madrid ràpidament va empatar després d’un penal comès sobre Rodrygo. Mbappé va batre un Rulli que li va endevinar les intencions tant en el penal de l’empat (1-1), com en el que va significar el 2-1 al minut 81, aquest per unes polèmiques mans de Medina.
Athletic i Vila-real cauen en els seus debuts
Athletic Club i Vila-real van arrancar ahir les seues etapes a la Champions amb dos derrotes davant d’equips londinencs. El conjunt basc va caure a San Mamés contra l’Arsenal (0-2), mentre que el Vila-real va perdre per la mínima a casa del Tottenham (1-0). Juventus i Dortmund van protagonitzar el partit boig de la jornada, amb un 4-4 final.