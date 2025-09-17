El Hiopos Lleida espera amb il·lusió el primer Ciutat de Lleida en l’ACB
L’equip lleidatà se’n presentarà davant de la seua afició contra el Barça dissabte 26 en una edició "especial" del seu torneig
El Hiopos Lleida se’n presentarà davant de la seua afició dissabte vinent dia 26 (20.00) contra un rival de nivell com el Barça, que serà el convidat del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Òptics que serà especial, perquè "serà la primera edició en l’ACB". Així ho van ressaltar tant el president del Força Lleida, Albert Aliaga, com l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en la presentació del trofeu en la Paeria.
"És molt especial poder celebrar aquest torneig una setmana abans que, com sabeu, el dia 4 comenci la Lliga ACB a casa nostra. Presentar al nostre equip davant de la nostra gent és molt important i esperem que sigui una festa", va destacar Aliaga, recordant que és el primer Ciutat de Lleida amb l’equip en la màxima categoria, ja que l’any passat no es va poder disputar per les obres de millora del pavelló.
Per això, Aliaga va expressar que "tant de bo que puguem començar així una nova temporada tan històrica com l’anterior", començant per un partit "que esperem que la gent vingui disfrutar en plena Festa Major". Les entrades per al xoc es van posar a la venda dilluns, a un preu de 5 euros per als abonats fins 15 anys i 10 per als majors de 16, mentre que el públic en general haurà d’abonar 10 i 30, respectivament.
Per la seua part, l’alcalde Fèlix Larrosa va celebrar que "el Hiopos Lleida representa a la perfecció el projecte de ciutat viva que és Lleida". "És un exemple d’orgull i cohesió per a tothom i demostra la capacitat que té per acollir esdeveniments que generin il·lusió", va afegir.
A més, va celebrar que "tenim les aliances perfectes entre institucions, empreses i entitats" i que des del club "sempre s’ha demostrat que l’esport es viu amb passió, però també amb respecte a l’adversari".