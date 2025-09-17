Set i partit de l'Atlètic Lleida per passar ronda a la Copa Federació (6-1)
L’Atlètic Lleida supera una nova eliminatòria a la Copa Federació a l’endossar sis gols al Formentera
|| L’Ejea serà l’últim obstacle per aconseguir la classificació per a la Copa del Rei
L’Atlètic Lleida va golejar 6-1 el Formentera i avança de ronda a la Copa Federació. Una fita que significa que si els lleidatans superen la pròxima eliminatòria aconseguiran la classificació per a la Copa del Rei, en la qual s’enfrontarien a un equip de Primera divisió. Abans, tanmateix, tocarà vèncer l’Ejea, que ahir va guanyar el Terrassa per 0-1 i avui se sabrà si el partit es disputa en terres aragoneses o catalanes.
La primera acció del matx va acabar en gol en el minut dos, quan Moró va rematar al punt de penal i després d’una bona parada de Julen, Bilal va definir a plaer. La segona arribada de perill també va acabar en gol a l’equador del primer temps, després d’una jugada per banda de Soule, que va centrar Giovanni perquè posés el 2-0 rematant amb el cap.
Entre que els de Gabri se sentien molt superiors i el Formentera no rifava la bimba, es va gestar el 3-0 en el minut 28 quan els locals van robar l’esfèric a la frontal. Moró va recollir el testimoni i va disparar ras ajustat per sentenciar abans de la mitja hora de partit. Abans del descans, al 40’, Nil Sauret hauria pogut marcar de penal després d’una clara agafada a Moró Sidibé, però el porter Julen li va fer una gran intervenció abans de ser afavorit pel pal, que va acabar repel·lint el xut.
La segona part semblava diferent perquè en els deu primers minuts el Formentera es va decidir a rentar la pobra imatge del primer temps. I la veritat és que ho va aconseguir en el minut 53 quan El Ouarit va xutar a plaer després d’una intervenció del porter Marc Arnau que res no va poder fer (3-1). El gol del conjunt balear va alertar els de Gabri, que es van posar de seguida la granota i van aconseguir el quart, al 58, amb una gran rosca de Nil Sauret des de fora de l’àrea que li va permetre redimir-se del penal errat en el primer temps (4-1).
Ja amb l’Atlètic Lleida manant en el joc i tres minuts després del gol de Nil, Giovanni va centrar perquè Boris Garrós, a boca de canó, posés el 5-1 amb la testa. Finalment al 70, amb el despropòsit defensiu del Formentera, Giovanni va deixar sol Boris, que va voler driblar el porter però va acabar cometent penal. El mateix Boris li va donar la pilota a Giovanni perquè posés el 6-1 definitiu enganyant el porter.
D’aquesta manera, l’Atlètic Lleida va tancar un partit amb màxima efectivitat en què Gabri va donar minuts a jugadors no tan habituals. Ara, els de la Terra Ferma són a un partit de rebre un equip de Primera divisió al Camp d’Esports.