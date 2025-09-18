L'alcalde de Lleida Fèlix Larrosa culpa Marc Torres de la situació del Lleida per rebutjar el conveni
“Que digui per què renuncia a 1,2 milions”
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va referir a la polèmica amb el Lleida CF i, durant una entrevista a Lleida TV, va dir que “la solució està sobre la taula. L’ajuntament, el govern que presideixo, ha proposat un conveni perquè el Lleida pugui continuar jugant durant quatre anys, com fan tots els clubs de la ciutat de qualsevol disciplina quan utilitzen instal·lacions municipals”, va afirmar l’alcalde.
Larrosa va assenyalar directament Marc Torres, responsable del club, qüestionant per què no accepta el conveni: “Ets tu, Marc Torres, qui ha de donar explicacions a la ciutadania. Ets tu qui ha de dir per què no acceptes aquest conveni mitjançant el qual l’ajuntament assumeix les despeses i tu t’estalvies 1.200.000 euros en quatre anys.”
L’alcalde va voler deixar clar que, segons la seua opinió, aquest conflicte transcendeix l’àmbit esportiu: “Això ja no va de futbol, això va de política. Hi ha clarament una alineació amb un grup polític que es diu ERC.”
Durant l’entrevista, el primer edil va mostrar la seua vinculació personal amb el club, recordant que el seu pare va ser porter del Lleida entre 1954 i 1958, i va manifestar que pensa en aquest tema diàriament. “Tinc una fotografia seua al despatx”, va acabar amb cert to emotiu.