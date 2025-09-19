AUTOMOBILISME
Mari Boya s’acomiada de Campos Racing i prepara el salt a Fórmula 2
El pilot aranès de Fórmula 3, Mari Boya, es va acomiadar ahir de l’equip Campos Racing, el qual deixarà a final de la present temporada, després de dos anys corrent per a l’estructura espanyola que ha estat “com estar en família”.
“Mai no m’han agradat els comiats, però després d’aquesta temporada els nostres camins se separen. Tot el que hem viscut m’acompanyarà per sempre”, va expressar el jove pilot. Així, Boya s’acomiada de Campos Racing mentre la Fórmula 2 ja apunta com a horitzó en el següent pas en la seua carrera. A més, a finals de juny va anunciar la seua incorporació a l’acadèmia d’Aston Martin, la Team Driver Academy, una nova estructura a l’escuderia britànica per formar, acompanyar i projectar la pròxima generació de pilots cap a la seua estructura en la màxima categoria. Boya ha acabat tercer al Mundial de Fórmula 3.