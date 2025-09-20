FUTBOL
La jutge denega una altra vegada executar la sentència sobre el conveni del Camp d'Esports
L’alcalde proposa una reunió amb el Lleida pel conveni de l’estadi
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va reiterar ahir, després de la reunió extraordinària d’una comissió, que “el govern municipal vol que el Lleida segueixi al Camp d’Esports” i va anunciar que, després de la roda de premsa de dijous de l’adjunt a la presidència del club, Marc Torres, “he demanat al senyor Enjuanes (tinent d’alcalde) que es pugui reunir amb el club la setmana que ve per avançar en les negociacions” d’un conveni, després que Torres s’hi mostrés disposat.
Tot això en una jornada en què es va celebrar una comissió extraordinària per repassar “l’estat de situació dels assumptes jurídics del Lleida”, poques hores abans que el mateix club anunciés que el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida va notificar que desestima la sol·licitud de reconsideració a la resolució denegatòria de l’execució provisional de la sentència per resoldre el conveni del Camp d’Esports interposada per l’ajuntament.
En la interlocutòria judicial, facilitada pel club, la jutge retreu al consistori que li demani una reconsideració al mateix temps que ha elevat una apel·lació a una instància superior (el TSJC). No obstant, també valora que executar la sentència suposaria “una vulneració del principi d’igualtat” i també considera que “no s’entén que el mateix ajuntament pretengui l’ús de les instal·lacions a altres clubs partint d’una artificiosa sol·licitud de gaudi quan sobre aquesta qüestió ja s’ha arribat a un acord amb els clubs”.
En una roda de premsa, l’alcalde també va anunciar que “d’aquí pocs dies farem una inversió a l’estadi per posar al dia la il·luminació. El pla d’inversions preveu més de 800.000 euros”. A més, el consistori va facilitar la proposta de conveni que va oferir al Lleida. Tal com va avançar SEGRE, és un conveni per a l’“ús compartit” de l’estadi a quatre anys, malgrat que “revocable per raons justificades d’interès públic”.
Tancats quatre convenis i negociacions amb altres clubs
L’alcalde de Lleida va anunciar que ja s’han tancat els primers convenis amb el Força Lleida, el Lleida Llista, l’Handbol Lleida i el Balàfia Vòlei i que es firmaran pròximament, amb l’objectiu de definir les responsabilitats en la gestió dels equipaments. Paral·lelament, l’ajuntament manté converses amb l’AEM i el Club Natació Lleida per ordenar urbanísticament l’entorn del Recasens i de les seues instal·lacions, i treballa amb el Club de Tir, el Club Ciclista Terraferma i clubs de futbol com Gardeny, Balàfia, Pardinyes i Mangraners. A més, abans que acabi l’any es preveu la liquidació del conveni amb l’INEFC, la qual cosa permetrà incorporar les seues instal·lacions a la xarxa municipal, juntament amb el pavelló del Sícoris Club i, en un futur, també el Camp d’Esports.