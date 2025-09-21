Un bon Espanyol cau contra un sòlid Madrid
El Reial Madrid va mantenir el seu ple a la Lliga, cinc victòries en cinc partits, gràcies a dos grans gols, amb dos xuts des de fora de l’àrea, d’Éder Militao i de Kylian Mbappé, en els minuts 22 i 47, respectivament, davant d’un Espanyol (2-0) que va encaixar la primera derrota de la temporada.
L’Espanyol va demostrar que arribar tercer al Bernabéu no era un accident i es va mostrar ben plantat al darrere, amb criteri a l’hora d’atacar i posant en un compromís els blancs en determinats moments.