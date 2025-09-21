BÀSQUET
Al Cadí li roben la final
Els àrbitres regalen una última possessió al Joventut per guanyar. El tècnic va criticar que no hi hagués Instant Replay com sí que n’hi ha al torneig masculí
❘ TARRAGONA ❘ El Cadí la Seu no podrà defensar avui la corona de campió de la Lliga Catalana després de caure ahir injustament eliminat a la segona semifinal contra el Joventut (70-71), que es mesurarà aquesta tarda (16.00) al Girona, que va apallissar el Lima Horta (108-35). El duel es va decidir per una acció polèmica quan faltaven tot just 5 segons. Ramette va assistir Howard, va vorejar primer la pilota una jugadora del Cadí però va ser la nord-americana del Joventut l’última a tocar-la, com es va poder apreciar per televisió. No obstant, els àrbitres, que no van poder revisar la jugada al no tenir l’Instant Replay com sí que tenen a la Lliga Catalana d’ACB, van donar la possessió al Joventut, que va acabar sentenciant amb dos tirs lliures de Dembélé. “Els àrbitres tenen tot el dret d’equivocar-se, faltaria més, el problema és per què no hi ha Instant Replay, si els nois el tenen per què les noies no, és la mateixa competició. No em val que a la Lliga Femenina no n’hi ha”, va assenyalar Isaac Fernández, tècnic de les lleidatanes, visiblement enutjat al final del partit. La segona semifinal va començar amb els dos equips molt imprecisos en atac, amb molt desencert i poca fluïdesa. Més de dos minuts va tardar a moure’s el marcador i quan ho va fer va ser el Joventut el que va posar la directa i va aconseguir avantatges còmodes de fins a set punts (3-10) a l’equador del primer quart. El poderós joc interior verd-i-negre, amb Demebélé, Gaye i Ebo, feia estralls davant d’un Cadí molt desencertat i amb baixes.
Van despertar les d’Isaac Fernández gràcies a dos cistelles seguides de Mata, que va liderar un parcial de 12-5 que va tornar a igualar el partit (15-15), però una escomesa final del Joventut li va permetre acabar el període amb sis punts amunt (15-21). En el segon quart, les badalonines, que no van poder comptar amb l’ex del Cadí Júlia Soler, baixa per a tota la temporada per una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre, van assolir una màxima renda de nou punts (20-29), la qual cosa va obligar Fernández a parar el partit buscant una reacció que va arribar de la mà de Regina Aguilar.
La base de Sant Quirze va anotar dos triples gairebé seguits i després d’un parcial de 8-0, el Cadí es va situar a tan sols un punt del Joventut (30-31), que de nou es va basar en el joc interior per tornar el cop al tram final i anar-se’n al descans amb cinc punts amunt (35-40). A la represa, les verd-i-negres van assolir la màxima renda, deu punts (35-45), però les lleidatanes mai no es van desconnectar del partit. Tres accions ràpides, amb un primer triple de Werth, van ajustar de nou el marcador (43-43). El Cadí, més encertat, es va posar per primera vegada davant (51-49) i va acabar el tercer període amb una renda de tres punts (54-51).
Al quart decisiu, les d’Isaac Fernández van arribar a tenir sis punts de renda (68-62, m.37) i a un minut del final dominaven per un (70-69), perdent una clara ocasió per situar-se tres amunt. Després va arribar la polèmica jugada que va deixar al Cadí sense poder lluitar per la seua vuitena Lliga Catalana.
El Mollerussa, a la fase final de la Lliga Catalana
El Pujol Mollerussa es va classificar ahir per disputar la fase final de la Lliga Catalana de Tercera FEB a l’atropellar ahir el Valls (102-77) en l’últim partit de la fase de grups. L’equip dirigit per Marc Díaz no va tenir rival i després d’una primera part igualada, va trencar el partit amb un parcial de 27-13 al tercer quart. Van destacar Ibáñez, amb 23 punts, i Ríos, amb 20.
L’Hiopos s’enfronta avui al Bilbao a Tàrrega
L’Hiopos Lleida disputarà aquesta tarda (18.00) al pavelló del CN Tàrrega el penúltim amistós de la pretemporada davant del Surne Bilbao Basket del lleidatà Jaume Ponsarnau, corresponent a la segona edició del Memorial Òscar Solé. Després de perdre davant del Manresa i guanyar el Girona, que no li va valer per plantar-se a la final de la Lliga Catalana, Gerard Encuentra, que ahir va participar en un col·loqui a Vilafranca, afronta un altre test contra un rival de la seua Lliga i ho farà amb tots els efectius disponibles, recuperant Agada.
El Robles Lleida obté la seua primera victòria
El Robles Força Lleida va estrenar ahir el seu caseller de victòries en aquesta temporada, al guanyar per 52-60 a la pista de l’Stadium Casablanca, equip de Primera Nacional. El conjunt que dirigeix Rubén Petrus havia demanat els dos primers amistosos, tots dos corresponents a la Lliga Catalana, davant d’Almeda i Mataró, la qual cosa el va deixar fora de la fase final.