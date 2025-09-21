FUTBOL
Empat que té gust de poc
El Mollerussa es va avançar amb dos gols, va tenir ocasions per poder ampliar l’avantatge i va acabar patint per sumar un punt. Alpha i Dueso van ser els golejadors en els primers minuts
❘ VIC ❘ El Mollerussa va empatar a dos en la seua visita a l’Hipòlit Planàs de Vic, en un partit en què hauria d’haver sentenciat a la primera mitja hora de joc amb el zero a dos al marcador. No va aconseguir materialitzar les oportunitats, i a poc a poc el conjunt local va anar agafant el pols al duel. El Vic va empatar a l’inici de la segona meitat i fins i tot va gaudir d’oportunitats per emportar-se els tres punts. Alpha en un robatori a l’àrea contrària i Dueso amb una rematada de cap van avançar els del Pla d’Urgell en la primera meitat. Moreno i Salamanca van empatar per al Vic amb dos gols trobant l’esquena de la defensa visitant.
La primera part no va poder començar millor per als de Kiku Parcerisas. Al minut vuit, Alpha es va trobar una pilota franca al punt de penal fruit de l’alta pressió exercida pels atacants del Pla d’Urgell. No es va posar nerviós el davanter que, a la sortida d’Agustín, va colpejar amb la dreta per superar-lo per dalt. El Mollerussa va continuar tenint oportunitats i, poc després, en una pilota aturada servida per Pariente, va arribar el segon. La pilota es va quedar curta, però ningú no va arribar a rebutjar-la, va tocar-la Franki i hi va haver una semifallada en el rebuig de la defensa que va deixar la pilota a Dueso, que no va fallar i va batre amb una vaselina Agustín. Era el minut 13, el resultat era de 0-2 per al Mollerussa i amb la sensació que havia de sentenciar el partit. Va tenir oportunitats de sobres per fer-ho com un mà a mà de Lamin, una altra d’Alpha, una pilota de Pariente a l’àrea petita i diverses centrades a l’àrea sense rematador que no feien presagiar gens el desenllaç del partit. A la mitja hora de joc es va lesionar de gravetat el local Cunill, es va parar el partit uns minuts i el Vic s’hi va ficar. Va trobar el premi del gol en una pilota a l’espai, precedit d’una falta clara sobre Porta. Moreno va atacar la pilota per encarar Batalla i batre’l per sota. El Mollerussa va arribar al descans amb només un gol d’avantatge malgrat la diferència al camp.
En el segon temps, es va veure que el Vic va canviar la seua predisposició i molt aviat va trobar el premi del gol. Centrada lateral per la banda dreta que va rematar massa sol Salamanca a la frontal de l’àrea petita.
El partit s’iguala
A partir d’allà, el partit es va igualar, va tenir molt ritme i un alt nivell d’intensitat. Els dos equips van buscar amb insistència el gol de la victòria, però cap no ho va aconseguir. Hauria pogut marcar el Mollerussa en diverses rematades a pilota aturada i amb un Dueso incansable. El Vic, per la seua part, va tenir l’ocasió més clara en l’afegit quan Colomer es va plantar davant de Batalla amb tot el temps del món i el porter del Mollerussa va salvar la temptativa del conjunt blanc-i-vermell per sumar un punt més fora de casa, on encara no ha perdut.
Parcerisas: “Al minut 35, era un 0-3 claríssim, però això és futbol”
Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerussa, es va mostrar satisfet amb l’inici de l’equip, malgrat que va lamentar no haver sentenciat: “Al minut 35 el partit era per a un 0-3 claríssim, però això és futbol.”
També va destacar el bon treball tàctic, malgrat el resultat: “Hem atacat amb una estructura totalment diferent i l’equip m’ha agradat molt”, va explicar. “Hem estat, amb possessió, a un nivell alt”, va afegir. Tot i així, va valorar el treball de l’equip: “Tot el que hem treballat ho hem contrarestat molt bé. Estem en procés de creixement, i això anirà de punt en punt.” “Cada setmana veiem una millora i això fa confiança”, va concloure Parcerisas.