El ple de Lleida debatrà dues mocions sobre el futur del Lleida CF i l’ús del Camp d’Esports
Els grups del Partit Popular, Esquerra Republicana, Junts i el Comú han presentat una moció per garantir la continuïtat del Lleida CF al Camp d’Esports
El conflicte entre l’Ajuntament de Lleida i el Lleida CF per l’ús del Camp d’Esports tornarà aquest divendres al debat polític. El ple municipal inclourà dues mocions, una impulsada conjuntament per PP, ERC-AM, Junts per Lleida-CM i Comú de Lleida, i una altra presentada pel grup socialista, amb visions divergents sobre com garantir la continuïtat del club a l’estadi municipal.
L’oposició reclama retirar recursos judicials i obrir negociacions
Els grups del Partit Popular, Esquerra Republicana, Junts i el Comú han presentat una moció per garantir la continuïtat del Lleida CF al Camp d’Esports. El text denuncia la manca d’informació del govern municipal sobre els recursos judicials interposats a l’estiu i acusa l’alcaldia d’actuar sense consens.
Els quatre grups proposen retirar el recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida que permet al club continuar jugant a l’estadi fins, com a mínim, el 2027. També reclamen revocar l’autorització donada el 2022 al Paer en cap per executar unilateralment la resolució del conveni signat amb l’antic Lleida Esportiu, i insten a crear una comissió de negociació amb el club, amb participació de tots els grups municipals, per acordar un nou conveni estable de cessió d’ús del Camp d’Esports i del camp annex.
Els promotors de la moció defensen que, tot i la situació econòmica del Lleida CF —actualment en concurs de creditors i a Tercera RFEF—, el club manté un ampli suport social i ha signat acords de col·laboració amb la SE AEM i l’Atlètic Lleida, que ja disputen els seus partits al Camp d’Esports. Argumenten que l’estadi és l’únic amb prou aforament per acollir l’afició i que la continuïtat del club és “més necessària que mai”.
El PSC defensa la protecció del patrimoni públic
Per la seva banda, el Grup Municipal Socialista presentarà una moció pròpia sota el títol “per a la defensa del patrimoni públic i per garantir l’ús del Camp d’Esports per al Lleida CF”.
La portaveu adjunta, Pilar Bosch, sosté que la voluntat del govern municipal sempre ha estat assegurar que el Lleida CF pugui jugar i entrenar a l’estadi. En aquest sentit, recorda que l’executiu de Fèlix Larrosa ha ofert un conveni de quatre anys que inclou el manteniment del Camp d’Esports a càrrec de la Paeria, fet que suposaria un estalvi d’1,2 milions d’euros per al club.
El text socialista critica que el Lleida CF encara no hagi acceptat la proposta i reclama “deixar d’utilitzar el futur del club com a eina de confrontació política”. La moció insta a treballar conjuntament per defensar el patrimoni municipal i garantir la continuïtat esportiva del Lleida CF dins dels límits legals i amb les mateixes condicions que la resta de clubs de la ciutat.
Un debat obert i de forta càrrega emocional
El futur del Lleida CF i la gestió del Camp d’Esports s’han convertit en un dels principals focus de tensió política i social a la ciutat. L’oposició acusa l’alcalde de menystenir el ple i de judicialitzar el conflicte, mentre que el govern defensa que la seva proposta és la més viable i equilibrada.
Aquest divendres, el ple municipal tindrà l’última paraula en un debat que es preveu intens i amb gran seguiment ciutadà, atesa la càrrega simbòlica del club i de l’estadi per al conjunt de Lleida.