FUTBOL
El Rosselló s’estrena amb una severa golejada al Balàfia
❘ lleida ❘ El Rosselló es va apuntar la primera victòria de la temporada al golejar en la visita al camp del Balàfia, que res va poder fer davant del vendaval ofensiu dels visitants, que ja van demostrar la superioritat amb un primer gol als sis minuts d’haver-se iniciat el partit, obra d’Aguilar. El mateix jugador va fer pujar el segon superada la primera mitja hora de joc. A la segona part, el Rosselló va aconseguir encara més el domini de la pilota i del joc. Raluy, al cap de pocs minuts, va marcar el tercer gol (54’), al qual van seguir-ne dos més, obra de Najem (64’) i Narbona (66’) en tot just tres minuts. Quan el xoc ja estava més que sentenciat, Aguilar va posar la guinda amb el sisè i últim gol per completar el seu hat-trick. El Balàfia, que no va abaixar els braços, es va quedar sense marcar.