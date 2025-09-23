FUTBOL
La base com a impuls
AEM. Amb un dels planters més destacats de la ciutat, els lleidatans afronten aquest curs en una categoria superior amb un bloc format del tot per jugadors del club
L’AEM afronta amb il·lusió el seu debut a Segona Catalana després d’haver-se proclamat campió de Tercera amb 60 punts la temporada passada. El conjunt aemista, que va firmar un curs impecable per certificar l’ascens, inicia ara una nova etapa sota les ordres de Cristian Méndez. El tècnic comptarà amb un bloc format en gran part per jugadors amb l’ADN del club, molts dels quals van passar per les categories inferiors.
El nou tècnic té clares les prioritats per a l’estrena a la categoria. “L’objectiu d’aquesta temporada és consolidar l’equip a Segona Catalana. El curs passat vam assolir l’ascens i ara el més important és mantenir la categoria. Una vegada s’aconsegueixi, podrem plantejar-nos altres metes”, explica.
Méndez compta pràcticament amb el mateix bloc que va conquerir el campionat: “S’ha mantingut el 90% de la plantilla, la base més important segueix, i només s’han fet tres o quatre incorporacions”, entre les quals destaquen Fadurdo (Alcarràs B), Xavi Merino (Torregrossa), Baye (Altorricó) i Ramírez (Alcarràs). L’entrenador subratlla que la idea passa per “formar un equip competitiu i compacte, que lluiti en tots els partits, que sigui un bloc unit i que treballi molt”.