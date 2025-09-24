BÀSQUET
Paulí: “L’objectiu és no haver de patir tant”
Va assistir ahir a la presentació de l’ACB i va dir que la permanència és el repte
Oriol Paulí, que va ser ahir el representant de la plantilla de l’Hiopos Lleida –també hi va assistir el president, Albert Aliaga– en la presentació oficial de la Lliga Endesa ACB a Madrid, va deixar clar que l’objectiu d’aquest any torna a ser la permanència. “Ens equivocaríem potser si se’ns demana més. L’objectiu principal ha de ser la salvació i no haver de patir tant. Això ho hem de tenir clar tots, perquè de vegades quan vols anar a buscar reptes més grans perds de vista l’objectiu principal. Tot el que vingui de més serà benvingut”, va dir l’aler gironí, que no va amagar el nivell de la plantilla d’aquest any. “Ens hem reforçat bé i sabem que tenim un bon equip, però sempre dic el mateix, aquesta lliga és molt complicada i has de guanyar partits per ser a dalt, i això no és fàcil”, va matisar.
Paulí, el jugador franquícia de l’Hiopos després de la seua renovació fins a l’any 2028, va reiterar que el Barris Nord “és un factor molt important que ens dona molt avantatge, i ho hem d’aprofitar. El Barris ha de ser un fortí per a nosaltres, i els partits que juguem a casa no se’ns poden escapar”, va indicar el gironí, que també va parlar del relleu a la selecció espanyola.
“El Sergio [Scariolo] deixa un buit molt gran, amb un llegat molt bo, i crec que el Chus [Mateo] està molt preparat per agafar-ne el relleu. Ja saben que quan rebo la trucada de la selecció estic molt feliç d’anar-hi i poder ajudar, i si creuen que estic preparat, jo encantat de ser-hi”, va assenyalar.
Ricky Rubio: “He après a viure el dia a dia”
El base del Joventut Ricky Rubio, que torna a jugar després d’estar més d’un any fora de les pistes per decisió pròpia, va reconèixer ahir que ha après “a viure el dia a dia” i que no es planteja mirar gaire cap al futur, ja que vol veure “com evoluciona la temporada”. “Tinc molta il·lusió i vull disfrutar el bàsquet”, va dir. La competició arranca aquest dissabte amb la Supercopa.