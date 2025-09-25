Joan Bacardit: "La classificació pesa i genera ansietat"
L’entrenador de l’AEM considera que l’equip està treballant millor del que indica la taula, amb un sol punt sumat abans de rebre el València dissabte
L’AEM encara aquest dissabte la quarta de Primera Federació, amb la necessitat d’estrenar la seua caseller de victòries davant d’un dels favorits a l’ascens com el València. L’equip de Joan Bacardit només suma un punt en tres partits, una situació que, segons el tècnic, "genera ansietat", però que no ha d’entelar la feina realitzada. “La classificació pesa. Només portem un punt i això crea una mica d’ansietat en les jugadores. Però el treball s’està fent bé: ens falta materialitzar les ocasions i evitar encaixar en les poques que concedim”, va assegurar en roda de premsa
L’entrenador insisteix que l’anàlisi no pot quedar-se únicament en els resultats. “Si només mires la classificació, pots cometre un error. Estic content amb el que transmet el grup, encara que està clar que no tenim els punts que mereixíem. Venim de dos anys en play off i això afegeix pressió, però intentem transmetre calma i confiança”, va explicar.
L’últim partit davant del Real Madrid B, malgrat la derrota, va deixar conclusions positives per a Bacardit, que valora el joc desplegat. “Generem bastantes ocasions i patim poc enrere. La línia entre guanyar, empatar o perdre és molt fina, qualsevol detall decideix. Em quedo amb les sensacions per seguir en aquesta direcció contra el València”, va apuntar.
El calendari immediat tampoc no ofereix respir, amb tres partits en pocs dies entre la Lliga i la Copa de la Reina, encara que el tècnic se centra només en el duel de dissabte. “Cada partit és el més important. Ara toca centrar-se en el València. Necessitem tenir bones sensacions i, si es converteixen en punts, millor encara”, va assenyalar.
Quant al rival, Bacardit no dubta a situar-lo com el gran favorit a l’ascens, ja que va afirmar que “el València en té dos de les millors extrems de la categoria, jugadores amb experiència en Lliga F i un equip preparat per estar només un any en Primera Federació. Per a mi és el candidat número u per quedar primer, que vindrà a ser protagonista però amb la intenció de jugar directe".