BÀSQUET
L’Hiopos es retroba avui amb l’afició davant del Barça
Encuentra afronta el Trofeu Ciutat de Lleida “centrat a millorar, no a guanyar”
El Barris Nord viurà avui (20.00/Lleida TV), una festa del bàsquet amb motiu del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics, en el qual l’Hiopos Lleida s’enfrontarà al FC Barcelona en el seu últim partit de pretemporada abans de debutar en Lliga el dissabte dia 4 davant del Breogán.
El conjunt de Gerard Encuentra arriba al duel encara en plena fase de construcció. El tècnic lleidatà reconeix que l’equip té marge de millora, però valora positivament el treball diari. “Ens queden moltes coses per corregir, però anem progressant. Ara mateix estem en el punt que ens toca. Tenim bons jugadors, però encara cal crear un equip, que sigui guerrer, amb el caràcter i la intensitat que ens agrada aquí a Lleida”, va destacar.
El xoc contra el Barça es presenta, per tant, com una prova de màxim nivell, encara que sense la pressió del resultat. “No estem centrats a guanyar, sinó a millorar. Ho prenem com un entrenament que ens ajudi a avançar”, va explicar.
Més enllà de l’aspecte esportiu, el matx suposarà el retrobament de l’Hiopos amb la seua afició.
El tècnic espera que el públic gaudeixi dels nous fitxatges i que “puguem començar a crear la sinergia que hem construït les últimes temporades”.
Encuentra va considerar que “hi haurà provatures en ambdós equips. No ens centrarem en el rival, encara que aviat ens vegem les cares a la Lliga (en la jornada 2). L’important és treure conclusions sobre nosaltres mateixos”.
L’entrenador va destacar, a més, la versatilitat d’una plantilla capaç d’adaptar-se a diferents posicions, encara que adverteix que la base és dotar el grup d’identitat: “Encara no ho hem aconseguit, però m’agrada com treballem dia a dia i això em dona tranquil·litat. Això és un camí llarg.”