PIRAGÜISME
El Nàutic Lleida organitza l’Ascens i Descens de la Mitjana
El Club Nàutic Lleida de piragüisme organitza aquest diumenge, coincidint amb la festa major de la ciutat, la 34 edició de l’Ascens i Descens de la Mitjana, que també serà la cinquena prova de la Lliga Saúl Craviotto-Laia Pèlachs.
L’organització reivindica que aquesta és l’única carrera de piragüisme que se celebra a la ciutat de Lleida, que donarà inici a les 10.00 amb la prova de la Lliga Saúl Craviotto, mentre que a les 12.00 es farà l’ascens i descens popular.