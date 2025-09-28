SEGRE

Salvador Illa felicita Marc Márquez pel seu setè títol de MotoGP

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat la seva “enhorabona” al pilot de MotoGP Marc Márquez, que aquest diumenge a Japó s’ha proclamat campió del món. En un missatge a X Illa ha destacat que Márquez “continua fent història en MotoGP”.

Amb aquest triomf, el pilot de Cervera aconsegueix el seu setè títol mundial a la categoria reina del motociclisme, igualant els set campionats de Valentino Rossi i situant-se només un per sota del rècord històric de Giacomo Agostini amb vuit. Marc Márquez consolida així la seva llegenda i es confirma com un dels millors pilots de tots els temps.

