ATLETISME

Sant Miquel continua en alça

La cursa que travessa els barris de la Bordeta i els Mangraners va reunir 350 participants. Albert Piñol i Emma Carreras guanyen la prova reina

Moment en què els participants surten de l’onzena edició de la prova atlètica.

La Cursa de Sant Miquel, Memorial Víctor Rodríguez, va celebrar ahir l’onzena edició amb un augment de participants respecte a la seua última edició del 2024, obligant l’organització a afegir 50 inscripcions. Uns 350 corredors es van donar cita pels carrers dels barris de la Bordeta i els Mangraners als dos recorreguts habituals, un de més llarg de 10 quilòmetres i un altre de cinc.

En la cursa reina, Albert Piñol (Finques Prats Runners) es va imposar amb un temps de 33 minuts i 27 segons, completant el podi Jordi Trepat i Aitor Nieto (Nieto Torrent), amb una marca de 35:22 i 35:39, respectivament. A la categoria femenina, Emma Carreras (Coetus Triatló Lleida) va vèncer al completar els 10 quilòmetres en 38 minuts i 33 segons. La van seguir, en segona posició, la independent Blanca Vallés amb un temps de 20:41, i Maite Ferrán, que va acabar en 42:03 per penjar-se el bronze.

En el circuit de 5 quilòmetres, el més ràpid va ser Álvaro Caja (Lleida Unió Atlètica), amb un temps de 16 minuts i 45 segons, davant de l’independent Marcos Ortega, amb un temps de 17:09, i Óscar Aran (Almiramar), amb 17:55. A la categoria femenina, la independent Marta Gort es va emportar la victòria al parar el cronòmetre als 20:04, seguida molt de prop per Antonia Argilés (Almiramar), que es va quedar a 24 segons. El tercer lloc del podi va ser per a Carme Altisent (CE Linyola), amb 21:27.

