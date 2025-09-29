ATLETISME
Sant Miquel continua en alça
La cursa que travessa els barris de la Bordeta i els Mangraners va reunir 350 participants. Albert Piñol i Emma Carreras guanyen la prova reina
La Cursa de Sant Miquel, Memorial Víctor Rodríguez, va celebrar ahir l’onzena edició amb un augment de participants respecte a la seua última edició del 2024, obligant l’organització a afegir 50 inscripcions. Uns 350 corredors es van donar cita pels carrers dels barris de la Bordeta i els Mangraners als dos recorreguts habituals, un de més llarg de 10 quilòmetres i un altre de cinc.
En la cursa reina, Albert Piñol (Finques Prats Runners) es va imposar amb un temps de 33 minuts i 27 segons, completant el podi Jordi Trepat i Aitor Nieto (Nieto Torrent), amb una marca de 35:22 i 35:39, respectivament. A la categoria femenina, Emma Carreras (Coetus Triatló Lleida) va vèncer al completar els 10 quilòmetres en 38 minuts i 33 segons. La van seguir, en segona posició, la independent Blanca Vallés amb un temps de 20:41, i Maite Ferrán, que va acabar en 42:03 per penjar-se el bronze.
En el circuit de 5 quilòmetres, el més ràpid va ser Álvaro Caja (Lleida Unió Atlètica), amb un temps de 16 minuts i 45 segons, davant de l’independent Marcos Ortega, amb un temps de 17:09, i Óscar Aran (Almiramar), amb 17:55. A la categoria femenina, la independent Marta Gort es va emportar la victòria al parar el cronòmetre als 20:04, seguida molt de prop per Antonia Argilés (Almiramar), que es va quedar a 24 segons. El tercer lloc del podi va ser per a Carme Altisent (CE Linyola), amb 21:27.