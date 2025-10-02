MOTOCICLISME
Arnau Farré guanya el títol francès de trial
S’imposa en l’última cursa del campionat
El lleidatà Arnau Farré es va proclamar aquest cap de setmana passat campió absolut de França de trial, després de guanyar l’última prova del certamen disputada a Oudon. En tenia prou amb quedar segon per assegurar-se el títol davant del pilot local Hugo Dufresne, però el de Vilanova de Segrià, que a l’estiu ja havia guanyat el campionat francès urbà, no va donar opció i es va emportar la victòria per aixecar la corona.
El títol gal s’uneix a la medalla de bronze que va aconseguir a mitjans del mes de setembre passat en el Campionat del Món de Trial2, segona categoria.