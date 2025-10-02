VOLEIBOL
Objectiu, la consolidació
El Balàfia Vòlei torna a la segona categoria estatal un any després de perdre-la i amb la salvació com a gran repte. Presenta quatre fitxatges
El Rodi Balàfia Vòlei arranca aquest dissabte la seua segona aventura a la Superlliga 2, categoria que va recuperar la temporada passada després de perdre-la l’anterior. El quadre que seguirà sota la batuta de Sergi Mirada no vol ser un equip ascensor i per això el seu gran repte és la consolidació a la segona categoria del voleibol estatal. “L’objectiu és aconseguir la permanència al més ràpid possible per anar tranquils, sempre des de la humilitat i el treball. Després veurem fins on arribem”, va assenyalar el tècnic.
El Balàfia afrontarà la Lliga amb la base de la passada campanya –onze renovacions– i quatre incorporacions, dos de les quals de primer nivell i que arriben del CV Sant Pere i Sant Pau de la Superlliga 1, el receptor d’origen veneçolà Elio Carrodeguas i el central de l’Hospitalet Joaquín Castillo. També s’estrenaran el receptor balear Pau Pons i el col·locador lleidatà Eloy Jaray, format a la base del club i que torna després del seu pas pel FC Barcelona. Continuen de la passada campanya els lliures Unai Soto, Darío Outeiral, el col·locador Joaquín Carámbula, els receptors Eddy Herrera, Alejandro G. Borges, Lluc Colell i Ferran Garanto, l’oposat Dídac Salas i els centrals Pere Bosch, Edgar Hernández i Diego Nieto, aquests dos últims encara en edat júnior.
Mirada, que afronta el seu quart projecte al Balàfia, veu l’equip amb capacitat d’aconseguir els objectius. “La temporada passada va ser de reconstrucció després del descens i de la marxa de jugadors significatius, amb una aposta per la joventut. Crec que tenim un equip prou competitiu per aconseguir-ho, i dels quatre anys que fa que soc aquí, és la plantilla més equilibrada, malgrat que també és cert que tots els rivals s’han reforçat molt i no serà gens fàcil”, va afirmar.
El conjunt lleidatà s’estrenarà aquest dissabte (16.00) al pavelló Juanjo Garra davant del CN Sabadell, un dels cocos de la categoria i que va acabar segon aquest cap de setmana passat a la Lliga Catalana. Eddy Herrera, amb molèsties, serà dubte fins a última hora.