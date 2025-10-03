ATLETISME
Nova caminada solidària en la dotzena Transfronterera
La recaptació, per a finalitats benèfiques
La Transfronterera 2025 arriba a la dotzena edició consolidant-se com una cita esportiva de l’Alt Urgell i mantenint el seu caràcter solidari que va començar l’any passat. En col·laboració amb la Fundació Vicent Ferrer i la seua iniciativa 1 km 1 vida, es destinarà el cent per cent dels beneficis de les inscripcions a projectes que garanteixen l’educació i milloren les condicions de vida de nens en situació vulnerable en països asiàtics com el Nepal, les Filipines i Sri Lanka.
Aquest any la principal novetat és la incorporació d’un recorregut urbà i inclusiu de 3 quilòmetres, la Caminada Fundació Peusa, pensada per a famílies i persones que vulguin gaudir d’una activitat accessible, amb tret de sortida al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell. Aquesta caminada s’afegeix als dos itineraris habituals de 21 i 15 quilòmetres que començaran a la plaça Germandat de Sant Julià de Lòria.
La participació ha anat creixent amb els anys, passant dels 142 inscrits del 2023 als 260 participants del 2024, una xifra que s’espera superar aquest any.