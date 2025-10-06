La sequera golejadora del Lleida CF, la pitjor del segle XXI
El conjunt lleidatà suma cinc jornades sense veure porta, superant el rècord negatiu de la temporada 2000-2001 quan l'equip jugava a Segona Divisió
El Lleida CF continua sense marcar cap gol aquesta temporada després d'aconseguir un empat sense gols al camp del Manresa (0-0) aquest diumenge passat. L'equip lleidatà ha sumat així el seu segon punt de la temporada 2025-2026, tots dos gràcies a empats a zero a domicili, després del que va obtenir prèviament al camp de la Gramenet. Amb cinc jornades disputades sense veure porta, el conjunt blau estableix el pitjor inici golejador de la seva història recent. Cap gol marcat i sis en contra.
Fins ara, el rècord negatiu en aquest aspecte datava de la temporada 2000-2001, quan l'equip militava a Segona Divisió A i estava dirigit per Miguel Rubio. En aquella ocasió, el Lleida no va aconseguir anotar fins a la cinquena jornada, trencant una sequera de 441 minuts sense gols en una derrota davant l'Elx (2-1). Aquell gol el va marcar Ramón des del punt de penal, després que l'àrbitre Muñoz Juste assenyalés una falta dins l'àrea il·licitana arran d'un xoc entre Redondo i Rubiales.
Aquell inici de curs de l'any 2000 ja presagiava una mala temporada, en la que la UE Lleida va acabar al pou de la classificació de Segona amb 28 punts, cinc victòries, 13 empats i 24 derrotes.
La figura de Luis Rubiales
Cal destacar que el Rubiales d'aquell partit no és altre que Luis Rubiales Muñoz, nascut el 23 d'agost de 1977, qui anys després es convertiria en un polèmic dirigent del futbol espanyol. Rubiales va ocupar la presidència de la Federació Espanyola de Futbol des del 2018 fins a la seva dimissió el 10 de setembre de 2023, arran de l'escàndol generat pel petó no consentit a la jugadora Jenni Hermoso durant la cerimònia de lliurament de medalles del Mundial Femení.
L'expresident federatiu, abans de la seva etapa com a directiu, va desenvolupar una carrera professional com a futbolista passant per diversos clubs, entre ells el Llevant UE. Curiosament, aquell partit entre el Lleida i l'Elx de la temporada 2000-2001 forma part de la seva trajectòria com a jugador professional, molt abans que el seu nom es vinculés a les controvèrsies que han marcat el futbol espanyol durant els darrers anys.
Conseqüències judicials del cas Rubiales
El cas del petó a Jenni Hermoso va tenir conseqüències importants per a Rubiales, qui va ser condemnat per agressió sexual per l'Audiència Nacional el 20 de febrer de 2025. La sentència va imposar-li multes i prohibicions d'apropar-se a Hermoso, tot i que va ser absolt del delicte de coaccions. Posteriorment, el 25 de juny de 2025, el Tribunal Suprem d'Espanya va confirmar aquesta condemna, tancant definitivament un capítol que ha marcat profundament el futbol espanyol i ha generat importants debats sobre el consentiment i l'abús de poder en l'àmbit esportiu.
Tornant a l'actualitat del Lleida CF, el conjunt lleidatà afronta ara el repte de superar aquesta sequera golejadora que l'ha portat a batre un rècord negatiu que ha perdurat durant gairebé un quart de segle. L'equip buscarà trencar aquesta dinàmica en els propers compromisos de la temporada per començar a escalar posicions a la classificació. La setmana vinent, al Camp d'Esports i contra l'Hospitalet.