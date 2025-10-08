MARXA
Mou-te Contra el Càncer espera 1.500 persones
Aquest diumenge se celebra l’edició número 13, amb recorreguts de 5 i 10 km
La plaça de la Llotja serà diumenge l’escenari de la sortida i arribada de la 13 marxa Mou-te Contra el Càncer que, organitzada per l’Associació Contra el Càncer a Lleida, espera la participació d’unes 1.500 persones. Aquest mateix escenari va acollir ahir la presentació d’aquesta activitat que combina esport, salut i solidaritat i que va comptar amb la presència del regidor d’Esports, Jackson Quiñónez; el president de l’Associació Contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges; la gerent d’aquesta entitat, Eva Figuera; el conseller delegat del Palau de Congressos de la Llotja, Paco Cerdà, i Xavi Thai, CEO de l’empresa XT Sports Events, que coordina la part esportiva de la iniciativa. Els participants poden triar entre un recorregut de 5 o 10 km.
Eva Figuera va recordar que “aquest és un projecte que va nàixer fa 13 anys amb 100 participants i que en aquest temps ha crescut”. Va explicar que ahir ja s’havien superat les 1.000 inscripcions i que “l’objectiu és arribar als 1.500 participants”, amb la qual cosa se superarien els 1.300 que van prendre part l’any passat. La inscripció solidària per prendre part en aquesta activitat és de 12 euros i la totalitat de la recaptació va destinada a l’Associació Contra el Càncer a Lleida. També s’inclou en la I Jornada Univers, Salut i Esport, que organitza la regidoria d’Esports de l’ajuntament de Lleida, amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables.
Sisco Maranges va destacar que “amb 13 edicions la caminada està consolidada” i va recordar que “a tot el territori s’organitzen 16 caminades” i va incidir en la importància de la tasca que es fa des de l’organització, ja que “som l’enllaç entre els pacients i les famílies i l’administració”. En aquest sentit, Figuera va assenyalar que “l’any passat es va atendre des de l’associació 1.300 persones” i va destacar la importància d’activitats com aquesta per recaptar els fons necessaris.
Jackson Quiñónez va valorar en aquest sentit la importància que “Lleida continuï acollint iniciatives com aquesta. Des de la Paeria sempre ens afegim a activitats que promouen l’esport i la salut”. Un total de 23 entitats esportives de Lleida recolzen aquesta jornada.