FUTBOL
El Lleida CF presenta Consell Social, actiu des del juliol: “Sense ells el club no podria funcionar”
Naix com un òrgan consultiu, amb representants de les penyes i l’afició
El Lleida CF va presentar ahir públicament el seu Consell Social, un organisme que està en funcionament des del juliol passat, quan es va confirmar que el club competiria a Tercera RFEF i que ha “de fer partícips els aficionats del dia a dia del club i que ha d’ajudar-nos a obrir el focus perquè el Lleida sigui el club de la gent”, segons va explicar ahir l’adjunt a la presidència, Marc Torres, que va assenyalar que serà “un òrgan consultiu”, que està sent clau per a l’organització logística en els partits.
A banda d’un representant del club, el consell està compost per un membre de cada penya (Blues Nord, Rudes, Molo Esportiu i És Un Sentiment), un de l’associació Amics del Lleida, un representant dels abonats, actualment Ricard Borràs, i un altre dels exjugadors de la UE Lleida i el Lleida Esportiu, Joan Ramon Puig Solsona. Des de la posada en marxa, es reuneix formalment una vegada al mes, per “fer balanç de la situació del club i traslladar la informació de primera mà” encara que la comunicació amb l’entitat és molt més fluida.
Torres va voler agrair “la col·laboració espectacular des del primer moment” del Consell i va reconèixer que “era una idea que teníem des de la temporada passada, però la situació d’aquest estiu va reforçar la necessitat d’impulsar-lo”.
“Sense ells, el club no podria funcionar. El Consell ofereix persones de forma voluntària i desinteressada per organitzar els dies de partit i tirar endavant coses que semblen fàcils, però ara mateix serien impossibles. A més, aporten idees de marxandatge i de gestió, que aviat començarem a activar, i fins i tot ajuden a prendre alguna decisió, encara que no és un instrument executiu”, va ampliar el dirigent.
D’altra banda, va deixar clar que “és un òrgan que ha vingut per quedar-se, més enllà de qui sigui el president o propietari”, encara que Torres va especificar que “no és un òrgan que estigui previst jurídicament ni estatutàriament”. Tanmateix, va recalcar que “no és una decisió de cara a la galeria, sinó que arriba com un òrgan que sigui consultiu, però que alhora pugui tenir veu si considera que alguna decisió pot ser perjudicial per al club”.