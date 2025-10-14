FUTBOL
Bacardit diu que deixa l’AEM perquè es veu “com una llosa”
El tècnic s’acomiada de l’equip, que dirigiran Lamesa i Seuma a Oviedo
El ja exentrenador de l’AEM, Joan Bacardit, va explicar ahir, després de presentar la dimissió diumenge, que va prendre la decisió “perquè no les estic ajudant a guanyar”. El tècnic barceloní va firmar ahir la rescissió del contracte i es va acomiadar de les jugadores en una emotiva trobada. “Hi ha molt bona plantilla per portar només dos punts i em veia com una llosa”, va explicar en declaracions aquest diari. Bacardit va acordar amb el club la seua marxa després de la derrota de dissabte passat davant del Vila-real (1-2) que, després de sis jornades, deixa l’AEM últim amb dos punts i sense guanyar cap dels sis partits de Lliga jugats. “Vull ajudar que guanyin el primer partit i es puguin salvar i per això decideixo fer un pas al costat”, va afegir.
El club ha començat a rebre propostes d’entrenadors però, ja que la setmana vinent hi ha aturada per seleccions, ha decidit prendre’s el procés de trobar substitut amb calma i en el partit que l’equip jugarà diumenge a Oviedo la direcció la portarà el tàndem format per Miquel Seuma, segon entrenador i Roger Lamesa, director esportiu.
Lamesa explicava ahir que “estem valorant si busquem algú de fora o pugem el primer equip a l’entrenadora del filial, Vero Moreno. Mentre acabem de reestructurar el staff, sí que a Oviedo farem tandem Seuma i jo juntament amb a l’analista Javier Zavala”.
Per la seua part, Bacardit va afegir que “malgrat els resultats valoro el meu pas per Lleida molt positivament. M’he trobat una ciutat implicada amb el futbol femení i un club amb molta qualitat humana. Estic molt agraït al club i a Roger Lamesa pel tracte i les jugadores”. Va admetre que “marxo trist perquè no és el que m’esperava. El final és injust perquè mereixem més del que tenim, però el futbol és així i de vegades la pilota no vol entrar quan hauria de fer-ho”, va concloure.