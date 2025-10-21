BÀSQUET
L’Hiopos Lleida rebaixa les entrades i ofereix descomptes per al partit contra el Granada
Abarateix les localitats entre 15 i 20 euros i hi haurà un 25% de rebaixa a partir de la quarta entrada. Els socis podran comprar-les 5 euros més barates
L’Hiopos Lleida ha llançat promocions i descomptes per al pròxim partit de Lliga Endesa que els de Gerard Encuentra jugaran aquest dissabte contra el Granada, un dels rivals enquadrats en el tercer escalafó a l’hora de fixar el preu de les entrades, que en els dos primers partits al Barris Nord contra Breogán i València van ser força més elevats.
Per a aquest duel davant dels nassarites, un rival directe per la permanència, les localitats costaran, en funció de la zona del pavelló, entre 15 i 20 euros més barates que en els dos primers partits. D’aquesta manera, l’entrada més assequible costarà 20 euros per al públic adult i jove (15 l’infantil) i la més cara 45 euros, ja que la zona Principal 4-6, que val 50 euros, ja figura com a esgotada al web del club.
En cap dels dos primers partits al coliseu lleidatà nes va penjar el cartell de tot venut. Davant del Breogán es van superar lleugerament els 5.000 espectadors (5.089) i contra el València es va arribar als 5.408, molt lluny del ple. En tots dos duels la directiva de l’Hiopos Lleida va optar per fixar el mateix preu malgrat jugar-se contra rivals de diferent entitat, si bé un era per ser el del debut oficial a la Lliga i l’altre per la visita d’un dels grans.
El president Albert Aliaga no va negar que esperava una mica més d’afluència de públic davant del combinat valencianista, ja no només per l’entitat del rival, sinó també perquè l’Hiopos arribava a la cita invicte i després d’assaltar el Palau Blaugrana en el primer desembarcament massiu de l’afició aquesta temporada. També va reconèixer que el preu de les entrades és elevat, però va defensar la postura que ha adoptat la junta. “El producte que representa jugar partits a la Lliga ACB té un preu que cal posar en relleu. El producte que oferim s’ho val”, va assegurar el president.
A més d’abaratir les entrades contra el Granada, el club ha llançat diverses ofertes. En aquest sentit, els abonats tindran una rebaixa de 5 euros per cada localitat que adquireixin, mentre que els aficionats en general tindran un 25 per cent de descompte a partir de la quarta entrada que comprin, una promoció que només és vàlida per a les zones 12N, 12S, 4N Superior, 4S Superior i 12N Superior.
València acollirà la Minicopa amb la presència del Força Lleida
La Minicopa Endesa 2025-2026 es jugarà per complet a València, fruit de l’acord entre l’ACB i la Generalitat Valenciana per portar a la regió la Copa del Rei 2026 i 2027, segons va confirmar ahir l’associació de clubs. La Minicopa, que reuneix equips de categoria infantil, arrancarà entre el 28 i el 30 de novembre amb la primera fase entre el Pavelló Font de Sant Lluís i les instal·lacions de L’Alqueria del Bàsquet de la capital del Turia. València serà l’epicentre del millor bàsquet de formació, amb la presència de 16 clubs ACB, tots menys el Barça i el València, que ja estan classificats per a la fase final de febrer com a vigent campió i amfitrió, respectivament.