BÀSQUET
El Cadí continua sense guanyar
La fragilitat defensiva condemna l’equip urgellenc a la quarta derrota en sengles jornades. L’encert en triples no va ser suficient contra un Estudiantes que va trencar el partit al tercer quart
El Cadí la Seu continua sense conèixer la victòria aquesta temporada al caure a Madrid davant del Movistar Estudiantes (97-83) en un duel entre dos equips que arribaven amb idèntic balanç (0-3). En una primera meitat d’intercanvi constant de cistelles (51-50), el Cadí va mostrar un gran encert des del perímetre –9 de 14 triples– amb Shaylee Gonzales (3/4) i Regina Aguilar (2/2) com a referents. Tanmateix, la igualtat del marcador ocultava un desequilibri preocupant: el domini absolut del rebot per part de l’Estudiantes, que acabaria sent decisiu (43 a 24).
Després del descans, el conjunt lleidatà va perdre claredat en atac i es va mostrar molt imprecís. En el tercer quart l’Estudiantes va aconseguir obrir bretxa fins als 15 punts (72-57), liderat per una imperial Frieda Bühner (27 punts, 11 rebots i 29 de valoració). El Cadí, fidel al seu caràcter, no es va rendir i basat en l’eficàcia de Shaylee Gonzales (19 punts, 5 rebots, 14 de valoració) va aconseguir reduir diferències des de la línia de tirs lliures i col·locar-se a només 5 punts (86-81) a 2.53 del final. Tanmateix, va tornar a patir per la seua fragilitat interior i la falta de continuïtat.
Després del partit, el tècnic Fernández es va mostrar molt dur amb les seues jugadores: “Estic molt trist. No tindrem gaires oportunitats d’anotar 83 punts i tot i així que ens en facin 97. Hem fet el ridícul a nivell defensiu, encara que ofensivament ho hem fet bé.”