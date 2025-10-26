BÀSQUET
Guanyen la batalla: l'Hiopos s'imposa al Granada en un llarg partit de més de dues hores
Els lleidatans van demostrar maduresa i coralitat, amb cinc jugadors amb 10 o més punts
L’Hiopos Lleida va sortir ahir vencedor d’una tediosa i inacabable batalla de més de dos hores davant del Granada (99-90), un rival que ha de ser directe en la lluita per la salvació, que va posar les coses molt complicades, però que va topar amb un conjunt lleidatà amb un punt de maduresa més i molts jugadors assumint responsabilitats, amb cinc d’ells igualant o superant els deu punts. Sense gaire brillantor ofensiva i algunes concessions enrere, l’equip de Gerard Encuentra va jugar amb intel·ligència un partit a què va faltar ritme, pels 77 tirs lliures en total (36 lleidatans i 41 nassarites), per anar engrandint l’avantatge després del descans i sumar així una altra victòria, la tercera en quatre partits d’una il·lusionant arrancada de lliga.
L’inici va tenir caires de comèdia dramàtica, perquè en menys de tres minuts el Granada ja havia anotat vuit punts (3-8), l’Hiopos havia perdut tres pilotes i, per a súmmum, el joc es va haver de parar dos llargues estones per fallades en el cronòmetre de la possessió. Aquest inici va ser el presagi d’un primer quart amb molt poc ritme i repetides imprecisions dels lleidatans que, tanmateix, manaven al final dels primers 10 minuts (24-22), en un marcador molt més positiu que les sensacions. L’explicació era el bon paper dels lleidatans des del triple (amb 4 de 7), que els va mantenir davant (18-14), abans que Paulí aparegués al tram final amb 6 punts. La mala notícia va ser enrere, concedint molt el conjunt nassarita, que va penalitzar amb l’exlleidatà Bozic.
La igualtat era total, però l’Hiopos va començar el segon quart amb la notable absència d’un Golomán que es va torçar el turmell al tram final del primer i no va tornar a la pista. El Granada continuava castigant amb triples i tirs lliures i va col·locar el 34-37 a mitjans de quart. A l’Hiopos, Batemon estava desaparegut i Agada generava a comptagotes. Les males notícies s’acumulaven, perquè, ja sense Golomán, tant Diagne com Krutwig es van carregar de faltes. Per això, Encuentra va apostar per un quintet baix, amb Shurna i Ejim d’interiors. El que semblava un recurs desesperat va resultar ser una molt bona solució, perquè ambdós van aportar rigor i van complementar bé l’anotació a Paulí (14 punts al descans), per afrontar el segon temps amb un 46-42.
Els lleidatans es van aferrar a les bones sensacions del final de la primera part i van castigar a la sortida del descans amb un 10-1 en tres minuts que va trencar el partit (56-43), de nou amb Shurna i Paulí com a principals ariets. Però Bozic es va treure de la màniga cinc punts seguits i va assistir un altre triple de Thomas que va igualar de nou el xoc (56-51) amb un parcial de 0-8. Encuentra va reaccionar amb un altre temps mort i el matx es va convertir en una demostració de tirs lliures, amb ambdós equips en bonificació, fins que Ejim va aparèixer amb un triple per arribar als deu punts de renda (64-54). Però ahir les bones notícies eren molt efímeres, perquè en un mal final de quart, amb molts problemes en el rebot defensiu, el conjunt nassarita es va col·locar a només tres punts amb un 0-7 (66-63), malgrat que Agada, amb un dos més un, va permetre arrancar l’últim quart amb més oxigen (69-63).
El nigerià va començar encertat l’últim capítol. Va assistir per a un triple de Shurna i va anotar un tir lliure per col·locar-se 73-63. L’Hiopos va mantenir una renda còmoda i, després de cinc punts d’Ejim, va tornar a distanciar-se a 13 punts (81-68) a set del final, just abans que el Barris Nord tornés a convertir-se en el festival del tir lliure. La part bona per als lleidatans és que, des d’aleshores, van anar a la línia de personal 16 cops i el Granada, sustentat per Bozic (21 punts, 11 rebots i 26 de valoració), només vuit. Així va ser com l’Hiopos va arribar als dos minuts finals 14 punts davant, abans que Walden liquidés el xoc amb una cistella després de robar a 1:50 del final (95-79), que va imposar una màxima diferència de 16 punts, encara que el Granada, amb un triple sobre la botzina, va maquillar el final d’una batalla inacabable amb el 99-90.