AUTOMOBILISME
Jiménez i Paz, campions de la Past Rally3 Trophy
Els lleidatans van acabar segons al RallyRACC, última prova del certamen
Els pilots lleidatans Jesús Jiménez i Nacho Paz, als comandaments del seu Ford Fiesta Rally3, es van proclamar campions el seu any de debut a la Past Rally3 Trophy Iberia 2025, després d’un emocionant desenllaç en l’etapa de terra del RallyRACC, on van finalitzar en segona posició. La victòria a l’últim tram va ser per als italians Nicolás Otto i Martina Musiari, que van aprofitar l’abandó de l’argentí Juan Manuel Grigera, líder fins als últims quilòmetres.
La competició, disputada en el marc de la seixantena edició del RallyRACC, va incloure vuit trams cronometrats, dos a Salou i sis a la zona alta de Gandesa. La igualtat va ser la nota dominant des de l’inici: Jiménez va començar liderant per tot just tres dècimes sobre Grigera en el tram de Salou, mentre Otto patia problemes que li van fer perdre mig minut.
En els trams de muntanya, Grigera va agafar el comandament amb un gran temps a la Fatarella, seguit de prop per Jiménez. Otto, per la seua part, va reaccionar amb un excel·lent registre a la Pobla de Massaluca, retallant diferències. A Vilalba dels Arcs, Otto va tornar a imposar-se, encara que Grigera mantenia el seu avantatge sobre Jiménez, que va reduir la distància a menys de deu segons. El cop d’efecte va arribar a l’últim tram de Vilalba dels Arcs, on Otto va aconseguir la victòria i Grigera va tenir un accident a només dos quilòmetres del final, veient-se obligat a abandonar. Aquest incident va permetre a Jiménez i Paz assegurar el títol del certamen.
Jiménez va reconèixer que el cap de setmana va ser una autèntica batalla. “Vam arribar al segon bucle de dissabte a només 9,5 segons de Grigera. Vam decidir atacar, però una punxada ens va fer perdre 11 segons més. Tot i així, vam sortir a totes en els dos últims trams, vam recuperar terreny i finalment l’abandó de Grigera ens va donar el campionat”, va relatar a SEGRE el pilot lleidatà. Amb aquest títol, l’equip format per Jiménez i Paz tanca una temporada “molt dura però inoblidable”, en la qual han sumat tres victòries i un segon lloc, a més d’un abandó. Com a premi, els campions disputaran un ral·li amb un Ford Fiesta Rally2 preparat per l’escuderia asturiana Past-Racing.