FUTBOL
Dani Alves reapareix com a predicador evangèlic
Després del seu pas per la presó i posterior absolució per agressió sexual. Va oferir el seu testimoni en un congrés de joves a Girona
Dani Alves ha iniciat una nova etapa com a predicador evangèlic després de la seua absolució per agressió sexual i la seua sortida de la presó l’any passat. L’exfutbolista brasiler, de 42 anys, va participar aquest cap de setmana en el tercer congrés de joves de l’Església Elim de Girona, on va oferir un testimoni religiós en el qual va relatar el seu procés de conversió i el seu “pacte amb Déu” durant els 14 mesos que va passar a la presó.
Davant de centenars d’assistents, l’exjugador va explicar que la fe li va permetre superar un dels períodes més difícils de la seua vida. “Cal tenir fe, jo soc la prova d’això. El que Déu promet, ho compleix. Jo vaig fer un pacte amb ell”, va declarar durant la seua intervenció, en la qual va combinar reflexions personals i citacions bíbliques. La seua participació va ser difosa a través de les xarxes socials de l’església i del mateix Alves, que des de fa mesos comparteix missatges de contingut espiritual amb els seus més de 35.000 seguidors.
L’exdefensor del FC Barcelona ha trobat en la religió evangèlica un nou enfocament vital després del procés judicial que va començar el 2022, quan va ser acusat d’agressió sexual. El febrer del 2024, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la condemna que pesava sobre ell per agressió sexual i el cas es va tancar amb l’absolució definitiva.
La comunitat a la qual s’ha unit, vinculada al Ministeri Jimmy Swaggart, segueix els ensenyaments del predicador nord-americà homònim, una de les figures més influents del teleevangelisme als anys setanta i vuitanta. El moviment defensa una visió pentecostal del cristianisme basada en la salvació i la vida espiritual. En el pla personal, Alves també ha reprès la relació amb la model canària Joana Sanz, amb qui va estar a punt de divorciar-se durant el procés judicial. La parella va celebrar recentment el naixement de la seua primera filla en comú. Allunyat del futbol professional, el brasiler manté un perfil públic centrat en la fe i en la reconstrucció personal després de la seua etapa més controvertida.