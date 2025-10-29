NATACIÓ
Erika Espejo, del CN Lleida, seleccionada per a un curs a Itàlia
L’entrenadora del CN Lleida Erika Espejo ha estat seleccionada per la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) per participar en una experiència internacional al Centre d’Alt Rendiment d’Ostia (Roma), en el marc del programa Dona i Esport impulsat pel Consell Superior d’Esports (CSD).
Aquesta iniciativa té per objectiu fomentar la presència, el reconeixement i el desenvolupament professional de les dones en l’àmbit esportiu, especialment als llocs tècnics i d’entrenament, on encara hi ha un ampli marge de creixement. Durant la seua estada a Itàlia, Espejo podrà conèixer de prop els mètodes de treball de velocistes d’elit internacional, compartir experiències amb tècnics d’alt nivell i continuar la seua formació.
Per a l’entitat lleidatana, aquest assoliment és un motiu d’orgull col·lectiu.